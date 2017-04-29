Демонтированный памятник кузнецу Шомахмудову вернется в центр Ташкента

Ташкент, , 16:24 — REGNUM Памятник семье Шоахмеда и Бахри Шомахмудовых, усыновивших 15 детей-сирот разных национальностей в годы Великой Отечественной войны, вновь установят в центе Ташкента, сообщил ИА REGNUM источник в хокимияте (администрации) города Ташкента.

Монумент Дружбы народов — памятник семье Шомахмудовых, ставшей символом милосердия и гуманизма узбекского народа, был демонтирован властями Ташкента в апреле 2008 года. Позднее он был установлен на одной из окраин столицы Узбекистана.

«Монумент будет перенесен в центр Ташкент и установлен в столичном парке «Дружбы народов», — сообщил собеседник агентства.

Кузнец Шоахмед Шомахмудов и его жена Бахри Ахмедова взяли на воспитание 15 осиротевших детей, среди которых были русские, белорусы, молдаванин, украинец, латыш, казах, татарин и представители других национальностей Советского Союза.

Эта семейная пара также стала прототипами главных героев романа Рахмата Файзи «Его величество Человек» и художественного фильма «Ты не сирота» режиссера Шухрата Аббасова.

В годы Великой Отечественной войны в Узбекистане спаслись от голода и смерти более 1,5 миллиона человек, эвакуированных в республику граждан СССР. Среди них почти 300 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, из Белоруссии, Польши и Украины.