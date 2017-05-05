Москва, 5 мая, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Минстрой РФ досконально изучит и проработает меры по запуску постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилищного фонда, предложенных специальной рабочей группой. Об этом заявил министр строительства Михаил Мень по итогам совместного заседании Госсовета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ.

Schekinov Alexey Victorovich Ветхое жильё

«Стране нужны постоянно действующие механизмы и принципы расселения аварийного жилья. Соответствующий законопроект будет разработан Минстроем России к 1 июля 2018 года», — подчеркнул Мень и добавил, что работа Фонда содействия реформированию ЖКХ будет продлена до 1 января 2019 года.

По его словам, уже завершили реализацию программ переселения домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года, 14 регионов. В Подмосковье, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Калининградской, Ростовской, Рязанской, Магаданской, Тамбовской, Тюменской областях, а также в Санкт-Петербурге, Москве, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах расселение аварийного жилья полностью завершено.

Два субъекта — Республика Ингушетия и Калининградская область — завершили программу еще в 2015 году. Подавляющее большинство регионов, по прогнозам Минстроя, справится с этой задачей в установленные сроки.

«Но, несмотря на все меры, в ряде регионов темп расселения пока не соответствует планам, а порядка 11 из них вызывают опасения и могут не выполнить взятые на себя обязательства в срок», — отметил глава Минстроя.

Речь идет о Республике Тува, Забайкальском, Пермском, Приморском краях, Амурской, Иркутской, Ивановской, Тверской, Тульской, Сахалинской областях, Еврейской автономной области. Самая тяжелая ситуация в Республике Тува, Приморском крае, Иркутской области и Тверской области.

По словам Меня, Минстрой России и Фонд ЖКХ вынуждены в ручном режиме работать с каждым проблемным регионом, за ними закреплены специальные кураторы.

Ранее глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, выступая на заседании Госсовета, заявила, что «тема ветхого жилья самая сложная из тех, которые сегодня обсуждаются».

По ее мнению, «11 субъектов Российской Федерации, скорее всего, не выполнят свои планы по переселению из ветхого аварийного жилищного фонда».

«Контрольные проверки, проведенные Счетной палаты, показывают, что в основном это произошло в связи с недостатками в системе управления. На сегодняшний день там, где жильё не введено или не построено, тем не менее есть заключённые контракты, есть определённые подрядчики, и сейчас идёт работа, по сути, по разрыву этих контрактов и попытки возвратить авансы», — обратила внимание Голикова.

«Это очень длительная процедура, она, как правило, судебная, на это уйдёт определённое количество времени, потом новый конкурс, потом новый выбор подрядчика, новый взгляд и так далее. Мне кажется, что нужно как-то совершенно по-другому, принципиально по-другому посмотреть на эти вопросы, в противном случае мы не сможем реализовать ту задачу, которая стоит перед нами, по дате 1 сентября 2017 года», — высказала свое мнение глава контрольного органа.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая состоялось совместное заседание Госсовета и президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей развития страны по теме реализации майских указов. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать механизмы расселения аварийного жилья и начать его реализацию с 1 января 2019 года.

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