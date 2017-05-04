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Темпы расселения в 11 регионах РФ вызывают опасения — Мень

Общество

Минстроем РФ и Фондом содействия реформе ЖКХ ведется работа в ручном режиме с каждым проблемным регионом

Аварийное жилье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Аварийное жилье

Москва, 4 мая 2017, 14:51 — REGNUM  Подавляющее большинство регионов справятся с задачей расселения аварийных домов в установленные сроки. Об этом 4 мая заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень на совместном заседании Госсовета и президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей развития страны по теме реализации «майских указов».

«14 регионов уже завершили реализацию программ переселения тех домов, которые признаны аварийными на 1 января 2012 года; 2 субъекта — Республика Ингушетия и Калининградская область — ещё в 2015 году; подавляющее большинство регионов, по нашим прогнозам, справятся с этой задачей и в установленные сроки эту работу завершат», — заявил Мень.

Тем не менее, несмотря на все меры, в ряде регионов темпы расселения не соответствует планам, и «порядка 11 из них вызывают опасения», отметил он.

«Минстроем России и Фондом содействия реформе ЖКХ ведется работа в ручном режиме с каждым проблемным регионом, и за каждым регионом закреплены соответствующие специальные кураторы», — подчеркнул министр.

Реализуя комплекс мер по исполнению майских указов, правительство серьезно переформатировало работу по выполнению регионами взятых на себя обязательств по расселению аварийного жилья — так, установлены по согласованию с губернаторами чёткие ежегодные целевые показатели расселения, втрое сокращены условия предоставления средств регионам и сроки рассмотрения их заявок.

Кроме того, выделены дополнительные средства, что сократило расходы региональных и муниципальных бюджетов в среднем по стране с 62 до 50%, закреплены лимиты выделяемых средств на 2017 год включительно, предоставляется возможность выбирать их опережающим порядком — как и просили субъекты РФ.

Наконец, введена жёсткая финансовая ответственность за нарушение сроков переселения каждой конкретной семьи — главы субъектов РФ взяли на себя обязательства обеспечить расселение этих семей в установленные сроки, подписав соответствующее соглашение.

По словам министра, результатом этих мер стало «практически трёхкратное увеличение темпов расселения аварийного жилья».

При этом Мень призвал поддержать те регионы, которые выполнят свои обязательства в установленный срок. По его словам, регионам, которые досрочно в 2015 году завершили работы, выделено дополнительное финансирование, которое позволило запустить расселение домов, признанными аварийными уже после 1 января 2012 года.

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