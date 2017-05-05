Магас, 5 мая, 2017, 10:15 — ИА Регнум. В Ингушетии начался прием заявлений на поездку в хадж. Уже выразили свое желание посетить святые для каждого мусульманина места 200 жителей республики. Квота для республики в 2017 году составляет 1400 мест, сообщили ИА REGNUM 5 мая в пресс-службе главы региона.

Al Jazeera English Поломники Хадж

Доставка паломников будет осуществляться авиакомпанией «ЮТэйр». Всего запланировано четыре прямых авиарейса по тарифу «стандарт» из Магаса в Медину. Первый авиарейс в Саудовскую Аравию из Ингушетии состоится в середине августа.

Стоимость перелета и проживания в комфортабельных гостиницах, расположенных в 1−2 км от мечети аль-Харам в Мекке составит 3,1 тыс. долларов США.

Предусмотрены также и более экономные расценки. Так, можно отправиться к святым местам через Иорданию — из Магаса в Акабу на самолете, а оттуда на автобусах в Медину. Такой перелет будет стоить 2,2 тыс. долларов США.

Возможность подать заявку на участие в хадже у жителей региона есть до 20 июля. В преддверии поездки собирающимся в Саудовскую Аравию надо успеть сделать прививки против гриппа, дифтерии и столбняка и получить загранпаспорта с электронным чипом.

Паломникам также придется посетить семинары, на которых их обучат правилам совершения обрядов хаджа, на специальных макетах Каабы наглядно будет показано месторасположение святынь.

Глава Ингушетии призвал организаторов хаджа приложить все усилия, чтобы поездка жителей региона в хадж стала максимально комфортной.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году стоимость хаджа для жителей России может возрасти до 25% из-за повышения цен на авиаперелеты. Как объяснили на совещании в Совете Федерации РФ, посвященном подготовке к хаджу, власти Саудовской Аравии повысили аэронавигационные сборы, а также сборы за проживание и транспортировку паломников в святых местах.

Глава Ингушетии поручил установить цены на совершение хаджа для жителей Ингушетии на прежнем уровне.

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