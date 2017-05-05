Краснодар, 5 мая, 2017, 09:23 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на сегодняшний день в срочном порядке в жилье нуждаются 5384 сироты, достигшие совершеннолетнего возраста. Такая информация прозвучала на заседании коллегии краевого министерства труда и социального развития по итогам работы социальной сферы Кубани с начала 2017 года. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе ведомства 5 мая.

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В ближайшее время справить новоселье сможет только десятая часть детей-сирот. В 2017 году на приобретение жилых помещений для этой льготной категории граждан было выделено 682 млн рублей — из них 500 млн рублей из краевого бюджета. Этих средств хватило на приобретение квартир для 572 человек.

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Менее остро стоит вопрос с обеспечением жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Так, в 2016 году положенными по закону квадратными метрами были обеспечены 236 ветеранов и члены их семей. Все еще нуждались в хорошей жилплощади по состоянию на 1 января 2017 года 113 фронтовиков. По словам и.о. министра труда и социального развития Краснодарского края Сергея Белопольского, все средства, необходимые на решение этой задачи, уже выделены.

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На сегодняшний день уже приобретены 53 помещения, 20 из них были предназначены для первоочередных категорий — это ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.

Как сообщало иа, на обеспечение жильем ветеранов в 2016 году Краснодарскому краю была предусмотрена субвенция из федерального бюджета в сумме 279,1 млн рублей. Затем, после того как регион успешно справился с поставленной задачей, в соответствии с указом президента РФ, размер субвенции был увеличен почти на 17,6 млн рублей.

В 2017 году на улучшение жилищных условий ветеранов, а также членов семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, Краснодарскому краю также выделены средства из федерального бюджета. На эти цели будет направлено более 147 млн рублей. Еще свыше 57,8 млн рублей предусмотрены на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года ветеранов и инвалидов отдельных категорий. Как уточнили в краевом министерстве труда и социального развития, это позволит региону в 2017 году обеспечить жильем 113 ветеранов, членов семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также 89 ветеранов и инвалидов отдельных категорий.