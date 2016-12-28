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Чиновников Кубани заставили дать квартиры более 80 детям-сиротам

Общество
Положенное по закону жилье граждане этой льготной категории далеко не всегда получают в срок

Краснодар, 28 Декабря 2016, 15:03 — REGNUM  В Краснодарском крае только за декабрь ключи от новых квартир получили 84 детей-сирот. Однако произошло это только после вмешательства прокуратуры. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства 28 декабря, жилье, положенное по закону, детям этой льготной категории в срок — по достижении 18 лет не предоставляли в Славянском и Новокубанском районах.

Сироты были вынуждены проживать у своих знакомых или снимать квартиры. Восстановить права детей, оставшихся без родителей, удалось только через суд. Так, в 2016 году на приобретение (строительство) жилья для лиц из числа детей-сирот из краевого и городского бюджетов выделить более 29 миллионов рублей. Договоры найма были заключены с 36 сиротами. Они уже получили ключи от благоустроенных квартир.

Еще 17 судебных решений, вынесенных на основании исков прокуроров, об обеспечении указанной категории граждан жильем находятся в службе судебных приставов.

Также по теме: Еще 90 детей-сирот Кубани получили квартиры с помощью прокуратуры

Аналогичная ситуация наблюдается и в Белореченском районе. Здесь после вмешательства надзорного ведомства из бюджета были выделены субвенции на сумму 26,4 миллиона рублей для строительства многоквартирного дома. Жилье в нем получили 23 ребенка-сироты.

Также в декабре жильем по решению суда были обеспечены еще 35 детей-сирот в Краснодаре. На их приобретение было выделено свыше 711 млн бюджетных рублей. Кроме того, в службе судебных приставов находится на исполнении еще 146 судебных решений об обязании обеспечить детей-сирот положенным жильем.

По информации администрации Краснодарского края, в регионе по итогам десяти месяцев текущего года новое жилье получили 239 детей-сирот. До конца года в собственные квартиры заселятся еще 189 граждан данной категории.

В 2016 году на приобретение 428 жилых помещений городам и районам региона были выделены средства в размере 493,2 млн рублей. Более 321,5 млн рублей — это деньги краевого бюджета, 171,7 млн рублей направила федерация.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубани чиновники неохотно обеспечивают жильём детей-сирот

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Проблема сиротства
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