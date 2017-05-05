Вашингтон, 5 мая, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Бюджет Соединенных Штатов до 30 сентября 2017 года был принят Конгрессом США, сообщает 5 мая пресс-служба посольства Украины в США в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Согласно сообщению посольства, принятый законопроект о бюджете США предполагает выделение Украине помощи не менее $560 млн. В то же время правительство Соединенных Штатов обнародовало принятый проект бюджета страны, согласно которому на помощь Украине выделяется $410 млн 456 тыс., сообщают СМИ.

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Часть этих средств, а именно $150 млн, Украина имеет право потратить для усиления обороноспособности страны: обучить военнослужащих, закупить технику или летальное вооружение оборонного назначения.

Всего бюджет США составит до 30 сентября 2017 года $1,1 трлн. После успешного прохождения в Конгрессе бюджет должен быть подписан президентом страны Дональдом Трампом.

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Напомним, ранее посольство Украины в США сообщало, что на оборонную сферу Украине Соединенные Штаты выделят не менее $238 млн в принимаемом бюджете. Также в посольстве отмечали, что всего США должны выделить Украине на укрепление военной безопасности $350 млн, которые полностью смогут быть выделены только после 1 октября 2017 года.