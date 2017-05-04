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Батальон «Азов» оставили без финансовых средств США

Политика

2 мая пресс-служба посольства Украины в Вашингтоне на своей странице в соцсети Facebook сообщила, что США могут выделить Украине в 2017 году не менее $560 млн

Вашингтон, 4 мая 2017, 14:39 — REGNUM  Сенаторы нижней палаты Конгресса США приняли решение запретить официальным властям Украины финансировать националистический батальон «Азов» из средств, выделенных Киеву американской стороной. Соответствующий законопроект опубликован в четверг, 4 мая, на сайте Конгресса США.

«Финансовые средства, получаемые в соответствии с данным законопроектом, не могут быть использованы для предоставления оружия, обучения и любой другой поддержки батальону «Азов», — говорится в тексте закона.

Согласно тексту законопроекта, до конца текущего финансового года, то есть до 30 сентября 2017 г, Вашингтон может выделить $150 млн Украине. Эти финансовые средства могут быть потрачены на оказание поддержки Вооруженных сил Украины, в том числе на подготовку кадров, летальное оружие оборонного назначения, развитие разведки и оборудование.

При этом Украине запрещено тратить американские деньги на покупку переносных зенитных ракетных комплексов и сделки с «Рособоронэкспортом».

Напомним, 2 мая пресс-служба посольства Украины в Вашингтоне на своей странице в соцсети Facebook сообщила, что США могут выделить Украине в 2017 году не менее $560 млн.

В сообщении отмечалось, что после 1 октября текущего года Украина сможет использовать уже выделенные США $350 млн, из которых не менее $238 млн пойдут на финансирование оборонной сферы Украины.

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