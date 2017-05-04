Вашингтон, 4 мая, 2017, 22:11 — ИА Регнум. Нижняя палата Конгресса США подавляющим большинством голосов поддержала введение новых санкций против Северной Кореи, 4 мая сообщает Associated Press.

Купол здания Конгресса США

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Новые санкции против КНДР поддержали 419 членов палаты представителей, один конгрессмен выступил против. Законопроект должен быть рассмотрен Сенатом, в случае одобрения его передадут на подпись президенту США Дональду Трампу.

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Напомним, ранее США, Южная Корея и Япония заявили, что в рамках новых санкций в отношении КНДР необходимо ввести запрет на покупку лицензий на рыбную ловлю в территориальных водах Северной Кореи, что позволит сократить финансовые поступления в бюджет КНДР на десятки миллионов долларов.

Продажа Китаю лицензий на рыбную ловлю является одним из основных источников иностранной валюты для Северной Кореи.