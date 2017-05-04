Власти КНДР: Пекин должен быть благодарен за нашу защиту

Пекин, , 10:32 — REGNUM Государственные СМИ Северной Кореи выступили с язвительными обвинениями в адрес руководства КНР, обвиняя Пекин в заискивании перед Соединенными Штатами. Власти КНДР предупредили Китай о «серьезных последствиях», в случае если Пекин вновь попытается испытать терпение Пхеньяна, пишет «Наньцзао жибао», ссылаясь на северокорейское новостное агентство «Ким Чхор».

«КНДР никогда не будет просить о дружбе Китай, рискуя при этом своей ядерной программой, которая также дорога, как и независимость страны», — сообщается в комментарии северокорейского агентства.

В материале «Ким Чхор» отмечается, что Пхеньян всегда выступал в качестве буферной зоны между Пекином и Вашингтоном, поэтому власти КНР должны быть благодарны руководству Северной Кореи «за мир и стабильность в Китае», а сами жители КНР должны поблагодарить северокорейский народ за защиту, которую КНДР обеспечивает со времен окончания Корейской войны.

Китай традиционно является главным союзником КНДР, однако в последние годы отношения между странами начали резко ухудшаться в связи с активизацией северокорейской армии. Пекин опасается регионального кризиса, призывая все заинтересованные стороны сесть за стол переговоров.

Явным свидетельством ухудшения связей между Пхеньяном и Пекином является факт того, что с момента прихода к власти Ким Чен Ына северокорейский лидер так и не посетил Китай.

Ранее власти КНР приостановили импорт угля из КНДР, что серьезно ударило по экономике страны. КНДР впервые выступила с резкой критикой в адрес Китая, пригрозив Пекину «серьезными последствиями». В МИД КНР пока не прокомментировали замечания северокорейской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай призвал все вовлеченные стороны избегать действий, которые могут обострить трения вокруг проблемы на Корейком полуострове, включая проведение совместных военных учений США и Южной Кореи вблизи проблемного региона.

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