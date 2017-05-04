Пентагон: КНДР — глобальная угроза для США

Вашингтон, , 22:04 — REGNUM Власти США рассматривают Корейскую Народно-Демократическую Республику как глобальную, а не региональную угрозу. Об этом сегодня, 4 мая, заявил журналистам глава Командования спецоперациями американских ВС генерал Рэймонд Томас.

«Раньше КНДР представляла собой региональную угрозу. Теперь она стала глобальной из-за стремления к обладанию ядерным оружием и баллистическими ракетами», — сказал Томас.

Он подчеркнул, что поведение властей Северной Кореи становится «всё более непредсказуемым».

Также Томас в очередной раз отметил, что Пентагон рассматривает Российскую Федерацию как стратегического соперника по всему миру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США в начале апреля заявили, что не допустят очередных ядерных испытаний в КНДР и в случае их проведения могут применить силу. Пхеньян ответил агрессивными заявлениями и угрозами нанести удар по сателлитам США в регионе — Южной Корее и Японии.

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что отправляет эскадру ВМС США к берегам КНДР, в составе которой находится ударный атомный авианосец «Карл Винсон». Позже однако власти США несколько смягчили риторику, и заявили, что проведут военные учения у берегов КНДР, а также будут добиваться ужесточения санкций в отношении Северной Кореи по линии ООН.