Пекин, 4 мая, 2017, 00:04 — ИА Регнум. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил кредит в размере $160 млн для реализации энергетического проекта в индийском штате Андхра-Прадеш, 3 мая сообщает The Economic Times.

Айтен Юран Индийская улочка

АБИИ, в котором Индия является вторым по величине акционером после Китая, одобрил проект с целью укрепления системы передачи и распределения электроэнергии в штате Андхра-Прадеш, говорится в заявлении банка.

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«АБИИ поддерживает своих членов в их переходе к низкоуглеродному энергетическому балансу путем содействия повышению энергоэффективности, включая модернизацию существующих сетей передачи и распределения», — заявил президент АБИИ Цзинь Лицюнь.

Напомним, в 2014 году началась реализация правительственной программы Индии «Power for All» («Электроэнергия для всех»), которая направлена на предоставление доступной электроэнергии для всех потребителей в ряде отобранных штатов в течение пяти лет с начала запуска программы.

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Впервые идею о создании АБИИ председатель КНР Си Цзиньпин высказал в 2013 году. В 2014 году соглашение о создании АБИИ подписали представители 21 страны. В настоящий момент к соглашению присоединились 57 стран. Среди них Россия, Германия, Франция, Италия и Великобритания.