Якутск, 3 мая, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Читайте также: В Якутии демонополизируют услуги ЖКХ: «Рынок не высок, но стабилен»

Дмитрий-5-Аверин Флаг. Карта. Якутия

«Отопительный сезон в 2017 году уже заканчивается, но ни копейки денег в качестве компенсаций субсидирования затрат населению на услуги ЖКХ ни одна управляющая компания Олекминского района не получила», — заверил народный избранник.

«Терпеть уже невозможно, потому что такая история — уже второй год, — пояснил Хачатур Аракелян. — Деньги за отопительный сезон и вывоз ТБО 2016 года получили аж в июле. Сегодня ситуация такая: за электроэнергию платит ИП Сорокин, к примеру, миллион в месяц. 6 миллионов получается задолженность, приходится как-то выкручиваться. Спасает то, что ресурсоснабжающие и управляющие компании параллельно ведут какую-то другую хозяйственную деятельность — автоперевозки или ещё что-нибудь. И вот кроят из кармана в карман. Создают таким образом себе сложности потом с налоговой, потому что нецелевое использование средств идёт: у человека, к примеру, автобусный парк, а он деньги тратит на котельную, воду, свет».

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Второй момент — несвоевременное получение денег из бюджета ощутимо затрудняет подготовку к новому отопительному сезону. Так, если вывозить уголь с Осетрово в июне, то за 6 млн рублей можно будет доставить 2,5 тыс. тонн, а в августе за эти же деньги — уже 1−1,2 тыс. тон, рассказал также депутат.

«Кроме того, в этом году пришлось с Сунтара автомобильным транспортом по лесной дороге возить уголь. Эта ситуация за собой несёт длинный шлейф проблем. Люди уже боятся, не хотят заниматься этой деятельностью, потому что не знают, как эту зиму будут зимовать. Пока это ещё не частное, государство как-то печётся, потому что несёт там ответственность. К примеру, котельная, которая принадлежала ГУП «ЖКХ»: когда стали передавать частному лицу, выяснилось, что уже на полгода вперёд субсидии она получила, в июле оплачено было уже до конца года. Как только котельная стала частной, ИП Габышев за всю зиму ни копейки не получил», — удивляется ситуации Хачатур Аракелян.

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По его словам, получаемой от населения платы не хватает даже на текущие расходы — зарплаты кочегарам и так далее.

«Потому что есть люди, которые годами не платят, — объяснил Хачатур Аракелян. — Поэтому вся надежда на субсидии, а её по полгода не дают. Аргументируют тем, что нет денег. На следующий год, наверное, властям республики надо будет население ввести в курс дела, честно сказать: «Мы вас, скорее всего, заморозим, потому что у нас денег нет, за электроэнергию платить нечем, зарплату кочегарам платить нечем. Давайте ставьте буржуйки, отапливайтесь сами».

Депутат предполагает, что первый год задержек был пробным: «Смотрят — выжили, ЧС не объявили, и решили повторить». Управляющие компания намерены не замалчивать эту проблему, а писать заявления в прокуратуру и выносить её на республиканский уровень.

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Отметим, что, по информации заместителя председателя Госсобрания Якутии Виктора Губарева, население Якутии оплачивает только порядка 32% стоимости коммунальных услуг. Напомним, субсидия положена тем, чьи расходы на услуги ЖКХ составляют больше чем 15% от месячного совокупного дохода семьи, а также ветеранам и инвалидам.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в рамках прямой линии с населением глава Якутии Егор Борисов заявил о намерении демонополизировать в республике сферу услуг ЖКХ, то есть фактически передать управляющие и ресурсоснабжающие компании в частные руки.

«Это раздольное поле деятельности для предпринимательства. Конечно, уровень доходности здесь не так высок, но при этом рынок стабилен. Только демонополизация поможет нам сделать ЖКХ удовлетворяющим потребности людей», — уверен глава региона.