Грозный, 2 мая, 2017, 17:42 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель вступилась за геев Чечни. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным она попросила защитить права секс-меньшинств в северокавказской республике. О своей просьбе она рассказала журналистам во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

«Я говорила, что получила очень тревожные сведения о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, и попросила господина президента, чтобы он повлиял на обеспечение прав меньшинств», — цитирует Меркель RT.

Еще одним предметом заботы канцлера ФРГ стали «Свидетели Иеговы». Меркель попросила Путина защитить их деятельность в России.

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Европарламент обеспокоился судьбой геев в Чечне

Как сообщало ИА REGNUM, после публикации «Новой газеты» о якобы преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне в их защиту выступили глава Европарламента Антонио Таяни, постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, американский сенатор Бен Кардин.

По результатам проверки правоохранительных органов, инициированной уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой в связи с поступившими сообщениями о задержаниях в Чечне гомосексуалистов и даже убийстве троих из них, был получен ответ, что ни одного заявления от пострадавших нет. Об отстутствии фактов преследования заявил и глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным.

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Пресс-секретарь Кадырова: «В Чечне геев нет»