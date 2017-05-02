Минск, 2 мая, 2017, 11:05 — ИА Регнум. С Днем Независимости поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко президента Израиля Реувена Ривлина, сообщает 2 мая пресс-служба главы Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко заявил, что отношения между двумя странами «основываются на прочном фундаменте многовекового добрососедского проживания белорусов и евреев на белорусской земле».

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Он также выразил надежду на более тесное сотрудничество во всех отраслях Белоруссии и Израиля, а также на развитие двустороннего диалога между странами.

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Напомним, День Независимости — главный государственный праздник Израиля, который отмечается в память о создании израильского государства 14 мая 1948 года. Дата праздника, согласно еврейскому календарю, ежегодно меняется таким образом, чтобы она выпадала на вторник, среду или четверг.

В 2016 году День Независимости отмечался в Израиле 12 мая, в этом году праздник отмечается 2 мая.