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Нетаньяху обвинил Зигмара в неуважении

Политика

Премьер-министр Израиля: Я считаю, что это крайне неуважительно устраивать такие встречи, особенно после почтения памяти жертв Холокоста в Израиле

Тель-Авив, 28 апреля 2017, 07:43 — REGNUM  25 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил встречу с министром иностранных дел ФРГ Габриэлем Зигмаром из-за того, что немецкая делегация запланировала переговоры с неправительственными организациями, критикующие оккупационную политику Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, сообщает Das Bild.

«Мой принцип прост: я не принимаю дипломатов, которые посещают нашу страну и устраивают встречи с группировками, называющих наших солдат военными преступниками», — отмечает Нетаньяху.

Зигмар встретился с представителями левых в Израиле НПО «B'Tselem» и «Breaking the Silence».

«Я считаю, что это крайне неуважительно устраивать такие встречи, особенно после почтения памяти жертв Холокоста в Израиле, — добавил премьер-министр. — Надеюсь, что в следующий раз господин Зигмар встретится со мной, а не с членами радикальной группировки, подрывающие безопасность нашей страны».

Нетаньяху подчеркнул, что это не испортит отношения между двумя государствами и назвал Ангелу Меркель верным другом Израиля.

Кроме того он отметил, что с нетерпением ждет визита президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера в Израиле.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший посол Израиля в ФРГ: Нетаньяху проявил слабость

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