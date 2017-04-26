Израиль подвергся масштабной кибератаке
К кибератаке может быть причастно иностранное государство
Тель-Авив, 26 апреля 2017, 19:29 — REGNUM Израиль отразил масштабную кибератаку на государственные учреждения и частных лиц, 26 апреля сообщает Associated Press.
Кибератаке подверглись около 120 государственных учреждений, общественных организаций и частных лиц, говорится в заявлении национальной службы кибербезопасности.
Читайте также: АЮР подготовит предложения по борьбе с киберпреступностью
Власти Израиля считают, что к кибератаке причастна группа хакеров, за которыми стоит иностранное государство.
Хакеры пытались получить доступ к информации, связанной с социальными исследованиями и разработками «передовых технологий».
Читайте также: Генпрокуратура настаивает на отчете банков о кибератаках
Напомним, служба кибербезопасности Израиля была создана несколько лет назад. Израиль зарекомендовал себя как мировой лидер в области инновационных кибертехнологий.
Читайте ранее в этом сюжете: Хакеры раскрыли деятельность США против банков Латинской Америки
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.