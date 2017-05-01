Краснодар, 1 мая, 2017, 20:36 — ИА Регнум. Футболисты «Краснодара» на своем поле сыграли вничью с махачкалинским «Анжи» в матче двадцать шестого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 1 мая в Краснодаре, завершилась со счетом 0:0.

ФК «Краснодар»

Представители команд по ходу игры создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

После двадцати шести матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимают четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. Клуб «Анжи», набравший 29 баллов, находится на двенадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 26-й тур

«Краснодар» (Краснодар) — «Анжи» (Махачкала) — 0:0.

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