«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом»

Самара, , 18:04 — REGNUM Футболисты «Крыльев Советов» на своем поле сыграли вничью с «Оренбургом» в матче двадцать шестого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 1 мая на стадионе «Металлург» в Самаре, завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев поля отличился Дмитрий Ятченко, у гостей мяч забил Благой Георгиев.

После двадцати шести матчей в чемпионате России «Крылья Советов» пока занимают четырнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Клуб «Оренбург», набравший 23 балла, находится на тринадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 26-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Оренбург» (Оренбург) — 1:1.

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