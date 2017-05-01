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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом»

Спорт

«Крылья Советов» (Самара) — «Оренбург» (Оренбург) — 1:1

Самара, 1 мая 2017, 18:04 — REGNUM  Футболисты «Крыльев Советов» на своем поле сыграли вничью с «Оренбургом» в матче двадцать шестого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 1 мая на стадионе «Металлург» в Самаре, завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев поля отличился Дмитрий Ятченко, у гостей мяч забил Благой Георгиев.

После двадцати шести матчей в чемпионате России «Крылья Советов» пока занимают четырнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Клуб «Оренбург», набравший 23 балла, находится на тринадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 26-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Оренбург» (Оренбург) — 1:1.

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