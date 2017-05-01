«Зенит» переиграл «Томь» в матче РФПЛ
«Томь» (Томск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2
Томск, 1 мая 2017, 18:43 — REGNUM Футбольный клуб «Томь» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче двадцать шестого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 1 мая на стадионе «Труд» в Томске, завершилась со счетом 0:2.
В составе «сине-бело-голубых» голевыми действиями отметились Олега Шатова и Данни.
После двадцати шести матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка. Клуб «Томь», набравший 14 баллов, находится на шестнадцатой позиции.
Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 26-й тур
«Томь» (Томск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2.
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