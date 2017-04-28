Ереван, 29 апреля, 2017, 00:37 — ИА Регнум. В Тавушском направлении армяно-азербайджанской границы 28 апреля офис личного представителя действующего председателя ОБСЕ провел очередной мониторинг.

Artsakhpress.am Герберт Зальбер

Минобороны Армении сообщает, что с армянской стороны мониторинг осуществлялся полевыми помощниками личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадием Петрикой и Мартином Шустером. В ходе мониторинга нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было.

До мониторинга представителям ОБСЕ была представлена ситуация на границе, статистика нарушения режима перемирия со стороны Азербайджана, было акцентировано внимание на том факте, что Баку перманентно стреляет в направлении армянских сел. Представители ОБСЕ сообщили, что эти данные будут отражены в их докладе.

Как сообщалось ранее, в последние дни участились случаи обстрелов со стороны ВС Азербайджана населённых пунктов Армении. В частности, 25 апреля в районе 17:45 часов была обстреляна межгосударственная дорога, проходящая через село Баганис Тавушской области Армении. Село подверглось обстрелу также 28 апреля, после проведения мониторинга ОБСЕ.

Ситуацию с обстрелами со стороны Азербайджана населённых пунктов Армении 28 апреля прокомментировал представитель Евросоюза на Южном Кавказе Герберт Зальбер, который в рамках визита в Армению впервые посетил приграничные районы Армении и встретился местными жителями.

По словам Зальбера, цель его посещения приграничных районов Армении заключалась в том, чтобы увидеть, как там живут люди, находясь под прицелом с противоположной стороны.

«Я хотел все это увидеть собственными глазами. Я очень благодарен, что имел возможность получить информацию о положении от представителей Красного Креста. У меня также была возможность встретиться там с молодежью, а также с пожилыми людьми, с которыми я встретился на площади одного из сел. Это действительно был очень интересный визит», — цитирует представителя ЕС радио «Азатутюн».

Делясь своими впечатлениям о встречах, Зальбер отметил, что люди в приграничных районах находятся под сильным давлением. «Они в таком положении, что многие решают покинуть эти районы… Я был приятно удивлен тем, что люди говорили, что устали от такой ситуации и что они хотят мира, ситуации, при которой они бы имели возможность нормально общаться с другой стороной, как это было несколько десятилетий назад. Они хотят, чтобы этому разделению был положен конец. Я был весьма удивлен беседами с пожилыми людьми, которые говорили очень откровенно о том, что хотели бы, чтобы все это закончилось, чтобы был мир, выражая надежду на то, что ответственные политики смогут достичь мира», — отметил представитель Евросоюза на Южном Кавказе.

По словам Зальбера, молодые люди, с которыми он говорил в приграничных селах Армении, говорили, что хотели бы остаться в родных местах. «Тем не менее нужно признать, что многие люди покидают эти районы», — добавил он.

На вопрос, намеревается ли он также посетить Карабах, Зальбер ответил, что он обсуждал этот вопрос: «У меня есть такое намерение, но нужно понимание со всех сторон, что это правильный шаг. Я работаю в этом направлении».

Касаясь нынешнего состояния переговорного процесса по карабахскому урегулированию, представитель ЕС отметил, что надеется на положительные изменения.

«За последние несколько месяцев мы наблюдали стагнацию в дипломатических усилиях. Я буду очень рад, если этот цикл закончится и министры Армении и Азербайджана, вместе с министром иностранных дел России, будут говорить о проблемах. Я очень надеюсь, что эта встреча [глав МИД России, Армении и Азербайджана] будет способствовать мирному процессу, что очень важно», — подчеркнул Зальбер.

В ходе своего нынешнего регионального визита представитель ЕС встретился как с президентом Армении, так и с президентом Азербайджана. На вопрос, готовы ли они, по его мнению, возобновить переговоры, Зальбер ответил так: «Естественно, на данном этапе они вряд ли сказали бы мне о своих намерениях, поскольку я не принимаю непосредственного участия в переговорах. Но, несомненно, у обеих сторон есть воля решить проблему мирным путем. Утверждать противоположное я не могу».

Читайте также: Нагорный Карабах: дипломатический туман и стратегическая пустота