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Нагорный Карабах: дипломатический туман и стратегическая пустота

Политика

Визиты, маневры, слова

Флаг Нагорно-Карабахской Республики
Флаг Нагорно-Карабахской Республики

Станислав Тарасов, 21 апреля 2017, 21:10 — REGNUM  

Представитель Евросоюза по Южному Кавказу Герберт Зальбер посетил Баку и собирается в конце апреля побывать в Ереване. Зачем он приезжал, никто не знает. Вообще, все его предыдущие встречи с лидерами этих двух государств, главами внешнеполитических ведомств, сопровождались официальными комментариями о том, что они проходили «в открытой и искренней атмосфере», а «собеседники обменивались мнениями относительно последних событий в переговорном процессе по урегулированию карабахской проблемы после Вены и Санкт-Петербурга, проанализировали сложившуюся ситуацию».

Но сейчас с нагорно-карабахским конфликтом все туго. Правда, появились сообщения, будто 27 апреля в Москве может состояться встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его коллегами из Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбандяном. При этом азербайджанские СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщают, что с их стороны речь идет о визите только главы МИД Азербайджана, а если говорить о трехсторонней встрече, то она осуществляется по инициативе российской стороны. Чуть раньше инициативу в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта демонстрировала Франция как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Но сейчас Парижу не до Нагорного Карабаха из-за выборов президента Франции, хотя претенденты на этот пост успели высказаться в отношении этого вопроса. Так, кандидат от «республиканцев», экс-премьер Франсуа Фийон заявил, что «Сталин самовольно отсоединил его от Армении в пользу Азербайджана в 1921 году» и «теперь нет другого выбора, кроме как найти мирное и прочное урегулирование с помощью ООН». В свою очередь претендент от «Национального фронта» Марин Ле Пен считает, что самым лучшим выходом является присоединение Нагорного Карабаха к Армении. Позиция США, еще одного из сопредседателей МГ ОБСЕ вообще пока не обозначена, и вряд ли она появится в ближайшее время.

Потому от визита в Баку представителя Евросоюза никто ничего не ждал существенного, если не считать его словесной поддержки созданной в декабре прошлого года по инициативе азербайджанской стороны так называемой «платформы мира между Азербайджаном и Арменией», которая лишь декларирует «шаги по примирению народов Азербайджана и Армении», но за которой стоит одна только словесная шелуха и стратегическая пустота. Не случайно Зальбер подчеркнул, что «ЕС не является прямым посредником в вопросе решения нагорно-карабахского конфликта, но полностью поддерживает усилия Минской группы в этом направлении».

Но мы обратили внимание на его визит в Баку по другим причинам. Дело в том, что во время приема посланника Евросоюза президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил «хорошие партнерские связи, на протяжении лет установленные между Азербайджаном и ЕС», подчеркнув, что «основные направления этого сотрудничества определены». В свою очередь официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что «отмена виз для граждан Азербайджана является одной из тем сотрудничества между Баку и Брюсселем». В то же время сам Зальбер заявил, что «прежде чем безвизовый режим будет достигнут, должно быть разрешено множество вопросов, в том числе и технического характера», а «сторонам предстоит пройти ряд процедур; если все аспекты будут обговорены и условлены».

Нам же раньше казалось, что одной из главных тем во взаимоотношениях между Азербайджаном и ЕС является та, которую обозначал заместитель главы администрации президента Азербайджана, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов: «В 2015 году пригласивший Баку подписать Ассоциативное соглашение Евросоюз не признавал в документе территориальную целостность нашей страны. С одной стороны ЕС предлагает подписать Ассоциативное соглашение, а с другой исключает из повестки вопрос территориальной целостности Азербайджана. И как мы должны оценивать данную позицию Евросоюза? Безусловно, она вынуждает Баку серьезно задуматься».

Азербайджан задумался и все перевел в проблему отмены виз с ЕС, конечно, вкупе «с развитием сотрудничества в политике, торговле и энергетике». При этом напомним, что переговоры по Ассоциативному соглашению между Евросоюзом и Баку тянутся уже немало лет, и предпочитает Азербайджан индивидуальное сотрудничество. Если же возвращаться к карабахскому конфликту, то его решение военным путем очень затруднено хотя бы потому, что Баку в формирующейся геополитической региональной конъюнктуре может натолкнуться на серьезную контригру не только Москвы, когда циркулирующие в определенных кругах формулы типа «пять районов в обмен на признание суверенитета Нагорного Карабаха» или нечто в этом роде окажутся только приманкой.

Правда, Лавров в начале апреля, касаясь урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявлял, что «о многом удается договориться — осталось несколько вопросов, хотя и наиболее сложные», что «итоги работы зависят в первую очередь от политической воли самих сторон, от их готовности проявить гибкость и пойти на компромиссные решения». Но главное сейчас — сохранить нынешний промежуточный статус-кво в регионе и выходить на решение конфликта не с севера, а с юга. До этого момента можно и нужно вести переговоры. Тем более что это по разным причинам устраивает Баку и Ереван.

regnum author Станислав Тарасов
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