Санкт-Петербург, 28 апреля, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, курировавший достройку стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга, написал открытое письмо руководителю так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Поводом стали утверждения Навального о том, что при строительстве нового стадиона в Петербурге, известного ранее как «Зенит-Арена», якобы украдено свыше 30 млрд рублей, а общая стоимость спортивной арены превысила 48 млрд рублей.

Стадион на Крестовском острове Петербурга

Текст под названием «Ответ Навальному» распространен Албиным сегодня, 28 апреля, через один из популярных интернет-мессенджеров.

Как пишет Албин, в связи с тем, что «одно известное в России трепло» затронуло тему, непосредственно входящую в компетенцию вице-губернатора, он «посмотрел перл от брехливого автора с загребущими руками и немигающим взглядом».

Албин заявил, что своим новым роликом Навальный «отработал миллиончик-другой спонсорского бабла». Кроме того, чиновник упрекнул оппозиционера в том, что тот в своем выступлении не называет «имя олигарха, который почти две пятилетки пилил бюджет стадиона».

(Судя по всему, Игорь Албин намекает на ситуацию вокруг бывшего генподрядчика стадиона, корпорации «Трансстрой», которую связывают с именем Олега Дерипаски. В июле 2016 года Смольный разорвал госконтракт с «Трансстроем» на завершение строительства стадиона, сейчас стороны продолжают выяснение отношений в суде, — прим. ИА REGNUM )

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Обращаясь к Навальному на «ты» и именуя его «Лёхой», Игорь Албин предложил оппозиционеру: «Знаешь, Лёха, тебе бы взять лопату в руки, бетонной пылью подышать, на настоящей большой стройке поработать — тогда и поймешь, что почём в этой жизни».

«Приезжай, мы много строим в нашем любимом городе Санкт-Петербурге, готов рекомендовать тебя на производственную практику. Сам тебе направление подпишу!» — пишет вице-губернатор.

Как вариант, Навальному предложено приехать в Петербурга на ближайший матч «Зенита» с грозненским «Тереком», который пройдет на новом стадионе, и посмотреть на построенный объект изнутри.

«Охранников тебе дадим, во избежание неприятностей — рабочие и инженеры за твое вранье про стадион могут «селфи набить», — заявляет Албин.

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При этом смольнинский чиновник утверждает, что к началу Кубка конфедераций стадион «будет в идеальном состоянии», напоминая об уникальности для России петербургской арены, имеющей «одновременно раздвижную кровлю и выкатное поле».

«Цифра в 48 млрд появляется в ролике, как пена морская, — вдруг и ниоткуда, прямо как у наперсточника из начала 90-х», — заявляет Албин в ответ на обвинения Навального.

Албин вновь повторил уже озвученную ранее цифру: стадион «Санкт-Петербург Арена» («Зенит-Арена») обошелся бюджету Северной столицы в 43 млрд рублей. Чиновник подчеркивает, что все расходы на стадион оплачивались только из городской казны.

«Политического будущего в Великой России у Лёхи и подобных ему профессиональных трепачей, на мой взгляд, нет», — резюмирует вице-губернатор.

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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, выступая 26 апреля с отчетом перед депутатами городского парламента, не стал называть полную стоимость нового стадиона. Он сказал, что окончательные цифры будут названы после завершения работы правоохранительных органов.

Добавим, что ранее Игорь Албин неоднократно заявлял о полной готовности стадиона на Крестовском острове к проведению спортивных состязаний международного уровня, а звучавшие претензии к качеству объекта и его составных частей регулярно отвергал.

Так, 22 апреля в ответ на появившиеся в СМИ сообщения о том, что ФК «Зенит» намерен переделать VIP-трибуны стадиона, Албин признал, что клуб заявил о переделках, которые требуются новой арене, однако, по словам чиновника, речь идет не о работах, связанных с качеством или конструктивными особенностями объекта, а о желании клуба сделать что-то под свой вкус.

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В тот же день, 22 апреля, отвечая в соцсети на упреки в качестве газона после первого матча «Зенита» на стадионе, Албин заявил: «С газоном все хорошо! Впереди санация и лучший газон в стране к Кубку Конфедераций! Друзья, с газоном проблем нет! Нам не удалось его «пробудить», мы Северная страна! Газон банально спит, зима! Но мы его пробудим! Это будет лучшее поле в России!»

«А это во всех северных странах такая фигня со стадионами, или только в той, где любят пилить бюджеты?» — отреагировал на эти слова один из пользователей соцсети. Ответа на вопросы читателей о протекающей крыше со стороны Албина в тот раз не последовало.