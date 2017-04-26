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Полтавченко: Компетентные органы разберутся с нарушениями на «Зенит-Арене»

Спорт

Стадион на Крестовском острове достойно примет лучшие сборные планеты, уверен губернатор

Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском острове

Санкт-Петербург, 26 апреля 2017, 11:19 — REGNUM  Футбольный стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга достойно примет международные футбольные турниры — Кубок конфедераций в 2017 году и Чемпионат мира в 2018 году. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами городского Законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Приняв прошлым летом трудное решение, мы успели к назначенному сроку завершить дело государственной важности — построили «Зенит-Арену». Уверен, стадион на Крестовском достойно примет лучшие сборные планеты. Он уже превратился в новую достопримечательность Петербурга», — сказал Полтавченко.

Под «трудным решением» губернатор имел в виду разрыв в июле 2016 года госконтракта с предыдущим генподрядчиком строительства стадиона — корпорацией «Трансстрой», и передачу этих функций петербургскому ОАО «Метрострой».

Комментируя вопрос депутатов фракции «Яблоко» «о традиционных российских недостатках» при строительстве стадиона, Полтавченко отметил, что окончательные выводы будут сделаны после завершения работы правоохранительных органов.

«Сообщаю, что конкретные цифры станут известны после того, как компетентные органы спокойно разберутся во всем, что сопровождало стройку, а мы им в этом обязательно поможем», — добавил градоначальник.

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На возведение стадиона на Крестовском острове за 10 лет потрачено примерно 43 миллиарда рублей из бюджета Санкт-Петербурга, и эта цифра — не окончательная. 22 апреля на стадионе, получившем имя «Санкт-Петербург Арена», прошел первый матч с участием «Зенита». В июне-июле стадион примет матчи Кубка Конфедераций, а в 2018 году — матчи Чемпионата мира по футболу.

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Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге
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