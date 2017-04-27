Кабул, 27 апреля, 2017, 19:24 — ИА Регнум. Два военнослужащих США погибли при проведении операции против исламистских боевиков в восточном регионе Афганистана, согласно заявлению Пентагона, 27 апреля сообщает Reuters.

The U.S. Army Афганистан

Инцидент произошел в провинции Нангархар вечером 26 апреля, заявил официальный представитель Пентагона капитан ВМС Джефф Дэвис.

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Напомним, ранее в этом месяце другой американский солдат был убит в Афганистане при проведении операций против группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно разведданным США, подавляющее число боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расположено в провинции Нангархар и соседней провинции Кунар.

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Данные о количестве боевиков разнятся. По оценкам Пентагона, в Афганистане присутствуют около 700 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Официальные представители Афганистана полагают, что состав группировки насчитывает 1 тыс. 500 террористов.