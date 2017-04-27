Душанбе, 27 апреля, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Он отметил, что акция начнется утром 9 мая, «Бессмертный полк» пройдет с площади 800-летия Москвы по проспекту Рудаки и завершится в парке Победы.

Tajmigrant.com Таджикские ветераны Великой Отечественной войны

Организаторами международной акции в Душанбе выступают Республиканский и городской Советы ветеранов войны и труда Таджикистана. К участию приглашаются все желающие пройти колонной и пронести портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Строгих требований и стандартов оформления портрета нет: главное — фотография ветерана, его имя и фамилия и, если известно, звание. В целях безопасности не допускается использование стекла — только прозрачный пластик или ламинация.

«Главный смысл «Бессмертного полка» — сохранение в каждой семье памяти о поколении, прошедшем через войну», — напоминают организаторы.

Более 300 тысяч таджикистанцев участвовали в Великой Отечественной войне. Около трети из них погибли на полях сражений, звания Героя Советского Союза удостоены 54 фронтовика, в том числе и посмертно, 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

Сейчас в Таджикистане в живых осталось лишь 443 ветерана.

Отметим, накануне стало известно, что власти Узбекистана отказались 9 мая проводить общественную акцию «Бессмертный полк», «по причине того, что в мире в настоящий момент наблюдается сложная политическая обстановка».