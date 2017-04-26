Ашхабад, 26 апреля, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Туркмения заняла 178-е место в «Рейтинге свободы прессы — 2017», составленном аналитиками европейской неправительственной организации «Репортеры без границ». Авторы доклада поставили эту среднеазиатскую страну на одном уровне с Эритреей и Северной Кореей, чьи показатели оказались худшими в мире.

Pixabay.com Отсутствие свободы слова

Представители этой НПО отметили, что «деспотические режимы родом из бывшего Советского Союза — как например Таджикистан, Азербайджан и Туркмения продолжали совершенствовать свою систему контроля за средствами массовой информации и репрессий».

Докладчики акцентируют внимание на том, что «в Туркмении правительство контролирует все СМИ, а редкие интернет-пользователи имеют доступ только к подвергшемуся жесткой предварительной цензуре онлайн-контенту».

«Но и это не удовлетворяет президента Гурбангулы Бердымухаммедова, также известного как «Отец-Покровитель», который был переизбран в феврале 2017 года, набрав 98% голосов избирателей. Продолжает расти преследование немногих журналистов, тайно работающих в средствах массовой информации за рубежом. Журналист Сапармамед Непескулиевнаходится в тюрьме с июля 2015 года.

Туркменистанские журналисты в последние годы подвергуются нападениям, арестам и пыткам. Некоторым корреспондентам «Радио Свобода» пришлось прекратить работу из-за постоянных преследований. Власти продолжают кампанию по демонтажу спутниковых антенн, лишая население одного из последних способов доступа к новостям от независимых СМИ», — подчеркивается в документе.

Другие государства Среднеазиатского региона также подверглись резкой критике со стороны «Репортеров без границ». Так, в описании ситуации в Узбекистане, занявшем 169-ю строчку рейтинга, говорится о том, что «узбекистанские власти не стали довольствоваться полным контролем над традиционными средствами массовой информации, и в последние годы неуклонно укрепляли свои позиции в Интернете, блокируя доступ не только к независимым новостным сайтам, но и к средствам обхода цензуры, и к множеству приложений для обмена мгновенными сообщениями, также усиливая давление на немногочисленных независимых журналистов».

Между тем, считают авторы доклада, «смерть президента Ислама Каримова в августе 2016 года открыла новую страницу в истории Узбекистана».

«На протяжении своего 25-летнего правления вечный диктатор продолжал усиливать цензуру и преследование независимых журналистов. Будет ли его преемник Шавкат Мирзиёев позволять своим согражданам пользоваться правом на информацию, закрепленную в Конституции? В феврале 2017 года, наконец, был освобожден журналист Мухаммад Бекжанов, а девять других продолжают гнить в тюрьме в самых отвратительных условиях», — подчеркивают правозащитники.

Улучшение позиций Казахстана, расположившегося на 157-строчке «Рейтинга свободы прессы», европейские аналитики объяснили «исключительно ухудшением ситуации во многих других странах».

«Экономические трудности Казахстана и преклонный возраст «лидера нации» Нурсултана Назарбаева усиливают его паранойю и стремление к контролю. Главные оппозиционные национальные газеты были запрещены в 2013 году, остальные — коллапсируют под воздействием штрафов, и любая новая независимая газета неизбежно закрывается в течение нескольких месяцев. Журналистов часто арестовывают, а Интернет тщательно контролируется, блогеры подвергаются уголовному преследованию, также зачастую урезается доступ к новостным сайтам, социальным сетям и сервисам обмена сообщениями», — утверждают представители НПО.

Говоря о ситуации со свободой прессы в Таджикистане, оказавшемся на 149-м месте, авторы доклада высказали мнение, что «авторитарные тенденции президента Эмомали Рахмона угрожают хрупкому национальному консенсусу»:

«Под предлогом борьбы с терроризмом правительство устранило политическую оппозицию и оказывает давление на оставшиеся независимые СМИ.

Допросы со стороны сотрудников таджикистанских спецслужб, запугивание и шантаж стали обыденной частью жизни независимых журналистов. Слежка за средствами коммуникации стала обычным делом, блокировка основных новостных сайтов и социальных сетей практически постоянна. В 2016 году было закрыто несколько независимых СМИ и принят указ, усиливающий государственный контроль над редакционной политикой масс-медиа».

«Репортеры без границ» похвалили Киргизию, присудив ей 89-е место и отметив при этом, что «плюрализм средств массовой информации в этой стране является исключительным для Средней Азии». Между тем, подчеркивают правозащитники, в Киргизской Республике «по-прежнему остаются серьезные проблемы».

«Поляризация киргизстанского общества отражается на СМИ и деятельности журналистов. По некоторым вопросам, таким как межэтнические отношения, по-прежнему наблюдается значительная самоцензура в преддверии президентских выборов, которые запланированы на ноябрь 2017 года. Помимо выступлений с критикой в адрес отдельных масс-медиа со стороны президента Алмазбека Атамбаева, также против них были поданы иски с требованием выплаты крупных компенсаций за моральный ущерб.

Киргизстанским НПО удалось заблокировать предложенные «драконовские законопроекты», но на рассмотрение парламента Киргизии вновь внесены те из них, что предусматривают введение уголовной ответственности за некоторые правонарушения в СМИ, позволяют ограничить иностранные инвестиции в средства массовой информации, а также вводят запрет на гей-пропаганду», — резюмируют составители рейтинга.