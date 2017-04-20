Парламент намерен запретить иностранцам учреждать СМИ в Киргизии

Последнее слово в этом вопросе остается за президентом

Бишкек, , 14:05 — REGNUM Парламент Киргизской Республики в третьем (финальном) чтении одобрил внесение в закон «О средствах массовой информации» изменений, вводящих ряд ограничений, касающихся регистрации СМИ в стране.

Так, в соответствии с предложенными нововведениями, иностранным гражданам будет запрещено становиться учредителями киргизстанских средств массовой информации. В первую очередь это должно будет коснуться телевидения.

Также парламентарии посчитали необходимым ограничить размер доли иностранного финансирования СМИ Киргизии — его хотят сократить до 35%.

В ближайшее время законопроект о внесении поправок в закон «О средствах массовой информации» будет направлен на подпись президенту Киргизской Республики Алмазбеку Атамбаеву.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2016 года группа депутатов парламента Киргизии инициировала разработку законопроекта о внесении в закон «О средствах массовой информации» изменений, которые, по их мнению, должны обезопасить информационное пространство страны за счет введения ряда новых правил, касающихся деятельности местных масс-медиа.

Парламентарии предложили разрешать иностранцам становиться соучредителями киргизстанских СМИ при условии, что их доля в уставном капитале издания не превысит 20%. В противном случае необходима будет перерегистрация либо ликвидация такого средства массовой информации. Впоследствии законопроект претерпел ряд изменений.