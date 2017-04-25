Самара, 25 апреля, 2017, 10:45 — ИА Регнум. В Самаре вечером 24 апреля суд выпустил задержанного на сутки организатора социального марша «В отставку Меркушкина! Верните льготы пенсионерам!» депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 20.2 КоАП — об организации публичного мероприятия, которое помешало транспорту или объектам жизнеобеспечения, и наложен штраф в размере 30 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Это просто политическое дело, нужно было доставить депутату Матвееву массу неудобств, на это все было рассчитано. Вариантов для обжалования решения суда более чем достаточно. Там есть не только само по себе правонарушение, но и незаконное задержание, потому что задержание происходит при исключительных случаях. В Самарской области нет законодательства, на основании которого можно привлечь депутата к ответственности, потому что административный кодекс говорит о том, что привлекают депутатов в специальном порядке. Нет доказательств, нет подтверждения нарушения, а есть незаконное задержание» , — заявил адвокат парламентария Андрей Соколов корреспонденту ИА REGNUM.

«Административное нарушение депутата Матвеева якобы связано с тем, что шествие помешало доступу какого-то гражданина к объекту социальной инфраструктуры, под которым почему-то имеется в виду алкомаркет, — прокомментировал Соколов. — Человек якобы никак не мог там припарковаться, причем на пустой дороге. Полицейский, который писал протокол, путался во времени, когда закончилось шествие (оно закончилось около 15:30), а он пишет, что якобы к нему пришел гражданин с заявлением, который не мог попасть в этот торгующий алкоголем магазин, и это было примерно в 15:45. Как выяснилось на суде, марш помешал еще одному человеку, который в салоне сотовой связи деньги на телефон не смог положить».

«На этой лжи все и строится, ничего полиция не могла внятно объяснить. Хотя ситуация заключается в том, что полиция сама предложила идти по тротуару на проспекте Ленина, что и было сделано. Шла организованная колонная по центральной улице Самары, но оказывается, она помешала только двум товарищам: один в алкомаркет не мог попасть, а другой на телефон деньги положить. Марш идет, ну, 10 минут, то есть на 10 минут этих граждан демонстрация задержала. На этом вранье все построено. То есть масса несоответствий», — продолжил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Самары решили взять реванш после досадной оплошности в суде, благодаря которой протестным маршем на законных основаниях 23 апреля жители прошли по проспекту Ленина. Во время демонстрации полиция не стала задерживать организатора акции депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева, за которого вступились пенсионеры. Но после шествия политик был задержан и доставлен в отдел полиции №4 в Октябрьском районе города.

ЦК КПРФ 24 апреля выступила с официальным заявлением, требуя «прекратить административный произвол и освободить незаконно задержанного депутата фракции КПРФ в Самарской губернской думе Михаила Матвеева».