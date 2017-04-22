Москва, 22 апреля, 2017, 19:29 — ИА Регнум. Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от лица главы МВД Украины Арсена Авакова поговорил с лидером украинской группы «Вопли Видоплясова» Олегом Скрипкой. Об этом сам пранкер рассказал радиостанции «Говорит Москва».

Mark Nakoykher Пранкер Лексус

«Он (Скрипка) перед всеми извинился, причем общался на русском языке, — говорит Столяров. — Он ссылается на шутку, на какой-то анекдот, который он рассказывал, что это была шутка. Остаётся только гадать, какие у него ещё есть шутки в обиходе. Какой-то у него юмор нездоровый».

При этом пранкер добавил, что, судя по голосу Скрипки, «он немного испугался».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Олег Скрипка в интервью «Украинской правде» заявил, что «люди, которые не могут выучить украинский, обладают низким IQ».

«Таким ставят диагноз «дебилизм», — заявил музыкант. — Их надо изолировать от общества, создав специальные гетто. А мы будем им там помогать, как волонтеры, петь для них «Владимирский централ».

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