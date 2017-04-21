Пушков прокомментировал попытку Скрипки оправдаться за «дебилов» и «гетто»

Москва, , 17:44 — REGNUM Член Совета Федерации Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал попытки украинского рок-музыканта Олега Скрипки оправдаться по поводу своих слов о гетто для русскоязычных граждан Украина. Свое мнение на этот счет Пушков опубликовал в своем Twitter-аккаунте сегодня, 21 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Скрипка в интервью «Украинской правде» заявил, что «люди, которые не могут выучить украинский, обладают низким IQ».

«Таким ставят диагноз «дебилизм». Их надо изолировать от общества, создав специальные гетто. А мы будем им там помогать, как волонтеры, петь для них «Владимирский централ», — нагло заявил Скрипка.

Это высказывание вызвало негодование политиков и общества. Даже украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что слова Скрипки ему «омерзительны».

Позже Скрипка попытался оправдаться, написал на своей странице в Facebook, что сейчас именно украиноязычные граждане живут в его стране как «в маленьком бесправном гетто».

Пушков считает, что нацистским взглядам Скрипки нет оправдания и всего его последующие заявления не заслуживают внимания.

«Скрипка не удержался на своей нацистской позиции, стал объясняться. Но его оправдания никто не воспринимает: эти взгляды не имеют оправдания», — пишет Пушков.