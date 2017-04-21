Москва, 21 апреля, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Ухудшение ситуации в сфере природных ресурсов и экологии отмечают 36% жителей России. Эта доля выросла с 22% в IV квартале 2016 года. Тех, кто видит положительные изменения, вдвое меньше (19%). 31% опрощенных не видит перемен. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Больше всего граждан РФ беспокоит мусор (23%), дороги и автомобильные пробки (22%), большое количество машин, нехватка парковок (12%).

Между тем о проблемах вырубки лесов и озеленении заявили 6%, а о загрязнении окружающей среды говорят еще реже (5%).

80% жителей России постоянно или периодически следят за расходованием энергоресурсов. Подавляющее большинство граждан (84%) декларирует заботу об окружающей среде.

При этом доля участников природоохранных мероприятий крайне невелика — лишь 1%. Желание принять участие в подобных мероприятиях и акциях выразили 5%.

Опросы проведены в 2015—2017 гг. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин указом утвердил Стратегию экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года. В тексте документа говорится, что в России ежегодно в среднем регистрируется порядка 950 опасных гидрометеорологических явлений, ущерб от них может достигать около 1% ВВП.

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