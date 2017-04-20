Владимир Путин утвердил Стратегию экологической безопасности РФ

Москва, , 12:43 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин указом утвердил Стратегию экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, сообщает сайт Кремля.

Правительству РФ поручено в трехмесячный срок утвердить план мероприятий по реализации стратегии.

Стратегия определена документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности РФ, определяющим основные вызовы и угрозы экологической безопасности, цели, задачи и механизмы реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности на федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом уровнях.

В документе, в частности, отмечается рост риска заболеваемости и смерти из-за плохого качества питьевой воды — 19% сточных вод сбрасывается в водные объекты без очистки, 70% — недостаточно очищенными и только 11% сточных вод попадают в водные объекты РФ очищенными до установленных нормативов.

«Это приводит к тому, что от 30% до 40% населения страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам. Вследствие загрязнения питьевой воды химическим веществами и микроорганизмами увеличивается риск смертности (в среднем на 11 тыс. случаев ежегодно (и заболеваемости населения (в среднем на 3 млн случаев ежегодно)», — говорится в документе.

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