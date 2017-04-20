В РФ каждый год наблюдается в среднем 950 опасных природных явлений

Ущерб от них может достигать до 1% ВВП

Москва, , 12:55 — REGNUM В РФ ежегодно в среднем регистрируется порядка 950 опасных гидрометеорологических явлений, ущерб от них может достигать около 1% ВВП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля, об этом говорится в Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года.

«По данным государственной наблюдательной сети, на территории РФ за год регистрируется в среднем около 950 опасных гидрометеорологических явлений (наводнения, засуха, сильный ветер, сильные осадки, другое), наносящих значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения», — говорится в документе.

Такие явления зачастую становятся источниками чрезвычайных ситуаций природного характера (в последние годы более 80% случаев), отмечается в документе.

«По экспертным оценкам, материальный ущерб от опасных гидрометеорологических явлений в отдельные годы может достигать 1% валового внутреннего продукта», — следует из стратегии.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Путин утвердил Стратегию экологической безопасности РФ