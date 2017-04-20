Радио REGNUM: первый выпуск за 20 апреля
Москва, 20 апреля, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Американскому нефтегиганту Exxon мешают антироссийские санкции США;
- Оскорбивший Владимира Путина журналист уволен из Fox News;
- Суд ООН отказался поддержать заявления Киева об «оккупации» Крыма;
- Россия передала ОЗХО доказательства, что химатака в Идлибе была постановкой;
- Петербург потеряет до 10 млрд рублей от закрытия рек и каналов на время проведения Кубка конфедераций.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/277