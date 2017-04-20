Оскорбивший Владимира Путина журналист уволен из Fox News

Вашингтон, , 00:19 — REGNUM

Компания 21 Century Fox, которой принадлежит телеканал Fox News, уволила ведущего и политического комментатора Билла О'Райли, оскорбившего президента России Владимира Путина во время интервью с американским президентом Дональдом Трампом в феврале этого года.

«Компания и Билл О'Рейли договорились, что он не вернётся на Fox News», — говорится в официальном сообщении телеканала.

Напомним, 4 февраля Дональд Трамп в интервью телеканалу рассказал об уважении к своему коллеге Владимиру Путину. После этого ведущий напомнил главе Белого дома об обвинениях, звучавших на Западе в адрес президента России, и назвал российского лидера «убийцей».

"А вы думаете, что наша страна так уж невинна?» — ответил на это американский президент.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания журналиста «недопустимыми и оскорбительными». «Честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», — сказал он.

В ответ на это О'Райли в эфире своего телешоу заявил, что «работает над извинением». «На это может потребоваться некоторое время. Можете справиться на этот счёт году так в 2023-м», — добавил при этом телеведущий.

Дмитрий Песков прокомментировал и это высказывание журналиста, отметив, что Кремль очень «добрый и очень терпеливый». «Поставим заметку в календаре на 2023 год и вернёмся к нему с этим вопросом», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что в Кремле и на телеканале, очевидно, разное понимание хорошего тона и правил воспитанности, однако для Москвы это не инцидент.