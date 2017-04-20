МИД РФ: Суд ООН отказался поддержать заявления Киева об «оккупации» Крыма

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МИД России прокомментировал решение Международного суда ООН, отказавшегося принимать по запросу Украины временные обеспечительные меры против России в рамках Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД).

«Суд без голосования признал, что претензии Украины к России по МКБФТ безосновательны и, соответственно, условия для введения временных мер отсутствуют», — говорится в комментарии, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook.

В МИД подчёркивают, что суд также призвал стороны разбирательства работать над полным выполнением Минских договоренностей, тем самым признав «факт, который пытается отрицать Украина», что эти договорённости были одобрены и подписаны, в частности, представителями Донецка и Луганска.

Отмечается, что «в отношении МКЛРД суд не поддержал ни одну из временных мер, запрошенных Украиной», в том числе не были поддержаны претензии Киева относительно того, что Россия якобы осуществляет политику «стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин».

«Суд также не посчитал обоснованным целый ряд обвинений Украины, таких как якобы наличие этнически мотивированных исчезновений, убийств и задержаний в Крыму, гонений на СМИ и общественные организации, запрета на проведение митингов и публичных мероприятий представителей украинской и крымско-татарской общин или невозможность получить образование на крымско-татарском языке», — говорится в сообщении.

«Суд признал решение о применении трех временных мер по МКЛРД: одна касается доступности образования на украинском языке, вторая — возможностей крымско-татарской общины иметь свои представительные институты и третья, адресованная к Украине и России, — не предпринимать действий, которые могли бы вести к усугублению спора», — отмечают в ведомстве.

Важным, по мнению российского МИД, стал тот факт, что суд «занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место «агрессии», «оккупации», или о статусе Крыма как не относящиеся к сути разбирательства».

Напомним, 16 января 2017 года Украина подала против России иск, в котором обвинила Москву в поддержке террористов, коими, по мнению Киева, являются представители Донецкой и Луганской народных республик. На время рассмотрения основного дела Украина попросила обязать Россию прекратить поддержку ДНР и ЛНР. Более того, Киев требовал вернуть ему контроль над границей и прекратить «притеснения» татар и украинцев в Крыму.

19 апреля Международный суд в Гааге отказался принимать временные обеспечительные меры к России по требованию Украины. Вместе с тем суд потребовал от России обеспечить в Крыму возможность для изучения украинского языка, а также снять ограничения с деятельности представительных организаций крымских татар.

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