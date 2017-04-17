Волгоград, 17 апреля, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Первый рабочий день для жителей Волгограда после отмены маршрутных такси начался тяжело. Возмущенные горожане делятся своими впечатлениями от поездок до работы в соцсетях. На выложенных фотографиях запечатлены переполненные автобусы, в которых люди набиваются как в бочки.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Транспорт Волгограда

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Депутаты на себе испробовали прелести общественного транспорта Волгограда

«Гумрак, стояли час, уехать не могли, ходят только 6 и то все полные и все прошли мимо нас. В итоге приехал автобус… И вот что творится», «Ждал автобус 30 минут, еле влез на одной ноге», — пишут пользователи группы «Жесть Волгограда».

Подобные ситуации, по словам очевидцев, сложились и в Кировском, и в Красноармейском районах.

«В Кировском с утра чел по 5−6 в лучшем случае в автобус влезали. Все битком набитые. Итог-45 мин ожидания, хотя вышли из дома в 7. Так что выйти раньше из дома — не значит вовремя уехать, потому так подумали сегодня большинство (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM)», — делится Татьяна П.

«Комменты жителей красноармейского показывают, что у них сегодня внеплановый выходной, ибо доехать до работы они смогут только ближе к вечеру (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM)», — констатирует Владислав Л.

«77,85,25,65-й автобусы также заполнены, на остановках куча народа стоит, тоже не могут уехать», — сетует Михаил К.

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Маршрутный беспредел: Волгоградцы едут за помощью к Путину

Возможно, первый блин оказался комом. Между тем волгоградцам удалось отстоять еще шесть коммерческих маршрутов. Как заявили в мэрии города, по запросам горожан были скорректированы «для удобства пассажиров и обеспечения транспортной доступности отдаленных территорий города» — маршруты №№91а, 70а, 64а, 84, 88, 53. По обновленным маршрутам они начали ходить уже с 17 апреля.

Так, маршрутные такси №64а в Советском районе курсируют по укороченному маршруту, что позволит сократить интервал между подвижным составом — долгое время ожидания микроавтобусов стало одной из самых частых причин обращений на горлинию, пояснили в горадминистрации. Микроавтобусы следуют по улицам Джамбулы Джабаева, Полухина, проспекту Университетскому, улицам Череповецкой, Ардатовской, Кузнецкой, Новоузенской, Рабоче-Крестьянской и проспекту им. Ленина до улицы Краснознаменской. Новой конечной точкой маршрута № 64а стала остановка «Детский центр».

Услышали чиновники и просьбы жителей заканальной части Красноармейского района. Так, маршрутное такси №91а теперь связывает эту отдаленную территорию с Ворошиловским районом по измененному маршруту. От конечной остановки «Кинотеатр «Юбилейный» до улицы Огарева оно следует по прежнему маршруту, затем поворачивают на улицу Рабоче-Крестьянскую направо и следует до улице Баррикадной вплоть до конечной остановки на улице Циолковского.

Изменился и маршрут — №70а, связывающий отдаленную территорию в Красноармейском районе — жилые кварталы около остановки «Проспекта Столетова» с Дзержинским районом. Новой конечной остановкой стала остановка «Оптовая база».

Коммерческий вспомогательный маршрут №84, который соединяет микрорайон Спартановка и больницу ОАО «РЖД», с 16 апреля охватывает больше отдаленных территорий. Теперь автобусы малого класса дополнительно обслуживают улицы Пинскую и Ейскую в Ворошиловском районе. Конечные остановки на этом направлении остались прежними: «Ул. Кастерина» и «Железнодорожная больница».

Поселок Горьковский в Советском районе, продолжат обслуживать маршрутные такси № 88. Вспомогательный маршрут вошел в комплексную транспортную схему по пожеланиям жителей этого поселка и других отдаленных территорий. Вспомогательный маршрут №53, который ранее связывал ул. 39-ю Гвардейскую в Краснооктябрьском районе и улице Хорошева в Дзержинском районе, теперь обеспечивает транспортную доступность поселка Вишневая балка.

Как сообщало ИА REGNUM, сохранились в Волгограде, но с изменениями еще четыре коммерческих маршрута — №№57, 29с, 50 и 5с.

Напомним, с 15 апреля, согласно постановлению, принятому мэрией Волгограда, с улиц города должны были исчезнуть 87 маршрутов, обслуживающихся автобусами малой вместимости. Маршрутки вытесняются автобусами, на которые сделали ставку разработчики новой комплексной транспортной схемы областного центра.

Как утверждают авторы схемы, она сформированная на основе данных анализа пассажиропотока и учитывает мнения волгоградцев: «Новая КТС призвана упорядочить пассажирские перевозки, сделать их удобными, комфортными, безопасными и доступными, а также повысить пропускную способность волгоградских магистралей».

Сегодня 15 опорных маршрутов обслуживает новый низкопольный транспорт большой вместимости, оснащенный системами климат-контроля и ГЛОНАСС. Это порядка 250 автобусов. Около 40 вспомогательных линий продолжают обслуживать порядка 900 автобусов малой и средней вместимости, в том числе маршрутные такси. Этот транспорт доставит пассажиров из отдаленных территорий к линиям опорных маршрутов.