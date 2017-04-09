Горячий Ключ, Краснодарский край, 9 апреля, 2017, 17:32 — ИА Регнум. В Краснодарском крае «танцы» на фоне памятника героям Великой Отечественной войны безнаказанными не останутся. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 9 апреля, видео, на котором две девушки бодро и весело отплясывают под энергичную музыку, «танцовщицы» сами выложили в интернет.

Livekuban.ru «Танцы»

Позже, девушки его все-таки удалили, но незамеченным «выступление» не осталось и разлетелось по СМИ. Высказать свое негодование и возмущение таким бездушным поступком успели и пользователи всемирной паутины, осудив действия «танцовщиц».

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Их личности уже установлены, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД. Это двое несовершеннолетних учащихся одной из образовательных организаций Горячего Ключа. Проверку по факту размещения видео в сети организовала прокуратура.

Одна из участниц инцидента уже публично извинилась на своей странице в соцсети, попросив прощение за содеянное.

Kubnews.ru Извинения

Между тем, отвечать придется и родителям девушек. В отношении них уже составлены протоколы за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию детей. Им грозит предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей.

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В надзорном ведомстве добавили, что также в ходе доследственной проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям подростков.

«В ходе проверки будут выяснены причины противоправного поведения несовершеннолетних, дана оценка действиям органов власти по соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, об образовании», — уточнили в прокуратуре.

Не останутся в стороне и сотрудники территориального отдела полиции по обеспечению общественного порядка — прокуратура оценит и полноту принимаемых стражами порядка мер.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный случай произошел и в марте 2016 года в городе Армавире Краснодарского края. Две девушки использовали Вечный огонь вместо зажигалки для кальяна. Они сами же засняли акт вандализма и выложили фото в соцсети. Позже видео они удалили. Пользователи сочли поступок студенток «оскорблением чувств сотен тысяч армавирцев и оскорблением великой памяти павших защитников Отечества». После этого правоохранительные органы начали проверку.