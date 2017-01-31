СКР начал проверку после видео с танцами у Вечного огня в Подмосковье

В интернете запись появилась 31 января. По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Орехово-Зуевский район, Московская область, , 15:36 — REGNUM Информацию о танцах, которые устроили студенты на памятнике героям Великой Отечественной войны в городе Орехово-Зуево (Московская область), начали проверять следователи. Об это сообщили в ГУ Следственном комитете России по Московской области.

«31 января 2017 года в средствах массовой информации были опубликованы сведения о том, что в г. Орехово-Зуево молодые люди устроили танцы на памятнике героям Великой Отечественной войны», — сообщили в пресс-службе.

Эта информация попала интернет. Участники танцев сами записали происходящее на телефон и выложили для открытого просмотра в Сеть. Следователи начали доследственную проверку, результатом которой станет процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 января в Новоузенском районе (Саратовская область) из-за экономии средств отключили «Вечный огонь» воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. В администрации района заявили, что статус Мемориала воинам-новоузенцам не предполагает бесперебойной работы «Вечного огня».

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