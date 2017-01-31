Вторник, 31 Января 2017 года
19:15:12 МСК

СКР начал проверку после видео с танцами у Вечного огня в Подмосковье

Общество
В интернете запись появилась 31 января. По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Вечный огонь
alex1983
Вечный огонь

Орехово-Зуевский район, Московская область, 31 января 2017, 15:36 — REGNUM  Информацию о танцах, которые устроили студенты на памятнике героям Великой Отечественной войны в городе Орехово-Зуево (Московская область), начали проверять следователи. Об это сообщили в ГУ Следственном комитете России по Московской области.

«31 января 2017 года в средствах массовой информации были опубликованы сведения о том, что в г. Орехово-Зуево молодые люди устроили танцы на памятнике героям Великой Отечественной войны», — сообщили в пресс-службе.

Эта информация попала интернет. Участники танцев сами записали происходящее на телефон и выложили для открытого просмотра в Сеть. Следователи начали доследственную проверку, результатом которой станет процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 января в Новоузенском районе (Саратовская область) из-за экономии средств отключили «Вечный огонь» воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. В администрации района заявили, что статус Мемориала воинам-новоузенцам не предполагает бесперебойной работы «Вечного огня».

Читайте ранее в этом сюжете: В Саратовской области из-за экономии отключили «Вечный огонь»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Преступления против памяти о Великой Отечественной войне
Главное сегодня
NB!
31.01.17
Авдеевка как фиговый листок: Почему Порошенко сбежал от Меркель?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Первые шаги tax free в России: где, когда и сколько?
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
31.01.17
Игорь КорецкийПризрак Британской империи готовится нанести удар
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Станислав ТарасовИран тестирует Россию и США
МоскваРоссия Ядерная программа Ирана Политика
NB!
31.01.17
Жертвами снегопада в Сочи стали почти 80 человек
СочиКраснодарский крайРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
31.01.17
Белорусский активист: Почему Лукашенко простил клевету
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
31.01.17
Deutsche Bank оштрафовали за вывод из России 10 миллиардов долларов
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Экономика
NB!
31.01.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковГубернаторские выборы-2017 и региональные элиты: новые вызовы и конфликты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
31.01.17
Михаил ДемуринРусский национализм и развал мирового порядка: Что беспокоит США в России?
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
31.01.17
Николас Мадуро смирился с грядущей отставкой?
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
31.01.17
Григорий ГаранинНеизвестная революция Назарбаева: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
31.01.17
Законопроект о наказании дебоширов Госдума может принять в марте
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
31.01.17
Минтруд предлагает «регионализацию» МРОТ
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
31.01.17
Максим ИсаевСладит ли Трамп с Северной Кореей? –The Strategist
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
«В Новосибирске тему ЖКХ перехватывает партия Навального»
НовосибирскРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Политика
NB!
31.01.17
«Речь не идет о девальвации рубля – это стабилизация курсов валют»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
ВСУ поддержали артиллерией отряды, напавшие на Авдеевку — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Григорий ТрофимчукМежду Калининградом и Кёнигсбергом
КалининградРоссия Калининград в окружении Евросоюза Политика
NB!
31.01.17
«Последствия девальвации рубля на 10% будут катастрофическими»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Главное – верить!»: обзор «евроинтеграции» Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
31.01.17
Под закон об изъятии единственного жилья могут попасть 20 тыс. должников
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
ещё главное