Краснодар, 7 апреля, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Горе, потрясшее Санкт-Петербург, где взрыв в метрополитене унес жизни 13 человек, не оставило равнодушным сотни тысяч граждан как в России, так и за рубежом. В эти дни во многих российских регионах проходят митинги против терроризма, акции поддержки пострадавших в северной столице. Юг России исключением не оказался. Так, 6 апреля антитеррористическая акция, инициатором которой выступило Краснодарское городское отделение организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», состоялась в Краснодаре, передает корреспондент ИА REGNUM.

Admkrai.krasnodar.ru Кубанцы сказали «Нет терроризму!»

Admkrai.krasnodar.ru Жители Кубани вышли на акцию поддержки

Мероприятие, согласованное с местной администрацией, прошло в Чистяковской роще краевой столицы и собрало порядка 5,7 тыс. человек. Вместе с жителями Краснодара, студентами, казаками, почтить память жертв теракта в петербургском метро вышли представители всех парламентских партий — «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», а также национальных объединений края. Многие пришли целыми семьями.

Admkrai.krasnodar.ru Кубанцы сочувствуют жителям Санкт-Петербурга

В Новороссийске акция памяти прошла еще 3 апреля. Провести ее решили городской отдел по делам молодёжи и активисты молодёжного центра «Восточный». Их поддержала руководитель новороссийской общественной организации блокадников Ленинграда Галина Мастюгина. Молодежь возложила цветы к памятной доске города-героя Ленинграда в центре Новороссийска на площади Героев и зажгла свечи, в память о погибших в теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Соберутся горожане и 8 апреля на Форумной площади. Ожидается, что в акции «Мы вместе против террора» примут участие около трех тысяч человек.

Admnvrsk.ru Цветы

В столице Калмыкии митинг солидарности в борьбе против террора намечен на сегодня, 7 апреля. Он начнется в 17:00 на площади Победы. Неравнодушные жители степной республики вместе со всей Россией выступят против терроризма, выразят поддержку жителям Санкт-Петербурга. Организаторами митинга солидарности выступят общественные объединения республики.

Jilkin.ru Митинг-акция возле главного корпуса Астраханского государственного технического университета

6 апреля сотни студентов астраханских вузов, представители духовенства, общественных организаций собрались возле главного корпуса Астраханского государственного технического университета на митинг-акцию «Вместе против террора». Минутой молчания они почтили память жертв террористического акта в Санкт-Петербургском метрополитене и сотрудников астраханской полиции: старшего лейтенанта Владимира Дьяконова и лейтенанта Дмитрия Школьникова, погибших при исполнении служебного долга.

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«Мы осуждаем терроризм в любых его проявлениях, убийцам наших детей нет оправданий, это нелюди! — сказал председатель регионального отделения совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России, полковник милиции в отставке Вячеслав Россашинский. — Попытки террористов посеять страх среди населения провалились. Нас не запугать. Наша сила — в нашем единстве!».

Jilkin.ru Память о погибших жива

Секретарь Астраханской епархии протоиерей Михаил напомнил, что «эти чудовищные злодеяния были совершены в дни, когда православные переживаем пост, и церковь готовит всех верующих к Святой Пасхе».

«Страшные события, произошедшие в Санкт-Петербурге и Астрахани, должны объединить и сплотить всех нас — ведь мы живём на одной земле, пользуемся дарами божьими. А чтобы не было страха и боязни, мы должны быть сильными», — добавил протоиерей.

Чудовищным злодеянием, совершённым преступными фанатами по наущению провокаторов, и актом беззакония назвал последние трагические события в северной столице и в Астрахани председатель регионального духовного управления мусульман Астраханской области Рауф-хазрат Джантасов.

Сочувствует беде жителей Санкт-Петербурга, а также соседней Астраханской области, где злоумышленники застрелили двух инспекторов ДПС, и город-герой Волгоград. На 8 апреля здесь запланирована патриотическая акция «Нет терроризму!». Собравшись вместе на верхней террасе Центральной набережной перед фонтаном «Искусство» волгоградцы выразят солидарность с Санкт-Петербургом. Планируется, что в акции примут участие представители руководства области и Волгограда, депутаты, трудовые коллективы волгоградских бюджетных организаций.

Molgvardia.ru Свеча

Организаторами выступили ветераны Великой Отечественной войны. По словам фронтовиков, сегодня как никогда важно сплотиться и поддержать всех, кто пострадал от атаки террористов.

Как пояснил председатель городского совета ветеранов Александр Струков, заявка на проведение митинга была подана согласно законодательству — за 10−15 дней, однако изначально планировалось провести митинг за консолидацию общества и поставить во главу угла протест против антисоциальных явлений.

«Однако позже, когда произошел теракт в Санкт-Петербурге, мы сделали акцент именно на этом», — цитирует издание V.1 слова Струкова.

«Россию не запугать, на колени не поставить. У нас огромный потенциал. Все эти акции не то что сплотят, но покажут, что мы едины», — отметил председатель Волгоградского городского совета ветеранов.

Подобные акции ни в коем случае не должны проводится в принудительном порядке, уверен политолог, член «Клуба экспертов Нижнего Поволжья» Виталий Арьков.

«У населения не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в регионах есть желание, есть стремление выйти на подобные акции и проявить свою гражданскую позицию. Со стороны власти было бы правильнее помочь в вопросе организации, но не принуждать, поскольку это вызовет обратный эффект», — сказал корреспонденту ИА REGNUM эксперт, добавив, что подобные мероприятия не должны быть политизированы. Одно дело сгонять народ на провластные митинги, другое — принуждать выражать сочувствие.

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Митинги 8 апреля: «Спешка вызовет обратную реакцию»

А вот в Ростове-на-Дону вместо акции против терроризма решили провести субботник.

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Напомним, о рекомендации регионам собрать 8 апреля митинги против терроризма, которые дал Кремль, сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на близкий к администрации президента источник. Между тем 5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что организация антитеррористических митингов, которые проходят по стране, — не инициирована Кремлем.

«Кремль не занимается организацией митингов, поэтому я не могу вам сказать, состоятся ли митинги в регионах, и если состоятся, то в каких, и кто будет организатором», — сказал он.

Акции поддержки и сочувствия пострадавшим в результате теракта в Санкт-Петербурге уже прошли и в других регионов России.

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В Уфе против терроризма митинговал верховный муфтий

Взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге, который произошел 3 апреля 2017 года около 14:40 на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт», унес жизни 13 человек, еще более 50 пострадали. Еще одна бомба была обезврежена в тот же день на станции «Площадь Восстания».