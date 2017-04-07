Хабаровск, 7 апреля, 2017, 10:38 — ИА Регнум. На совещании, посвященном реализации закона о дальневосточном гектаре, полпред в ДФО Юрий Трутнев особо остановился на создании новых населенных пунктов в регионе, в тех местах, где люди бесплатно получают участки земли. Сама идея создания новых поселений вызывает недоумение на местах — на Дальнем Востоке более чем достаточно пустующих сел и поселков с уже готовой инфраструктурой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Старым населенным пунктам в ДФО придется решать свои проблемы самостоятельно?

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«У нас есть объем заявок. Он сегодня превышает 80 тысяч, прирастая в день на одну тысячу. Количество выданных земельных участков должно совпадать с количеством заявок. Пока у нас достаточно большой разрыв. Губернаторы взяли на себя обязательство, что к 15 июня эти цифры сойдутся в ноль. Это самое важное. В рамках программы по выделению земель будет создано пока три новых поселения — одно в Якутии, два в Хабаровском крае. На инфраструктуру мы деньги найдем. Надо будет построить дороги, провести линии электропередач, принять определенные градостроительные решения, сделать улицы. Это настолько важная работа, что мы должны выделить на это деньги. Речь идет не о фантастических деньгах. Люди привязываются близко от дороги, близко от линии электропередач. Суммы выражаются в сотнях миллионов рублей на субъект Федерации», — заявил Юрий Трутнев.

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Между тем в том же Хабаровском крае полно населенных пунктов, где люди проживают десятилетиями в аварийных бараках, без всякой надежды на будущее. В поселке Токи, в свободном порту Ванино — за 40 лет накопился целый комплекс проблем. Четыре десятилетия жители ютятся во времянках, в которых проваливаются полы, а стены доедает грибок.

По тайге разбросаны десятки населенных пунктов, полупустых, но с линиями электропередач, какими-никакими дорогами. Что делать с ними? Что делать с людьми? Ответов на эти вопросы на совещании не прозвучало.

«Мы сейчас оцениваем потребность в инфраструктуре для новых поселений. Разработали дорожную карту для таких новых поселений на дальневосточном гектаре. Разрабатываем комплекс мер для поддержки граждан, взявших гектары, у нас таких мер более 30, их стоимость превышает миллиард рублей», — сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

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Между тем хабаровские СМИ скептически отнеслись к идее создания новых поселений на бесплатных гектарах. «Чиновники Минвостокразвития стелют шкуру неубитого медведя в воздушном замке», — пишет ИА «Люди-ДВ».

Даже не принимая во внимание наличие в ДФО огромного количества проблем в уже существующих населенных пунктах, не совсем понятно, чем закончится эпопея с гектарами. В свободном порту Ванино не все жители даже в границах собственных поселений могут оформить бесплатную землю — значительные площади зарезервированы для инвесторов, которые в прибрежной зоне реализуют масштабные проекты в сфере транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы у соискателей бесплатных гектаров возникают и с ФИС «На Дальний Восток. РФ» — не так давно интерактивная карта предлагала гектары в Японии, на острове Хоккайдо. Не совсем понятно, что теперь делать тем, кто подал заявки на курильские гектары в Сахалинской области — решением правительства они останутся за Минобороны. Что получат курильчане взамен? В противном случае жители отдаленных российских островов, и без того страдающие от невозможности пользоваться всеми благами цивилизации, от транспортной недоступности, окажутся не в равных правах с другими жителями РФ