Астана, 5 апреля, 2017, 19:15 — ИА Регнум. Агентство Республики Казахстан по делам госслужбы и противодействию коррупции выявило серьезные коррупционные риски в сфере государственного аудита и финансового контроля. Об итогах мониторинга сообщила пресс-служба ведомства.

Рене Магритт. Голод. 1948

По мнению представителей ведомства, коррупционным рискам способствует несовершенство системы органов государственного аудита. В частности, органы государственного аудита в существующей системе (Счетный комитет, ревизионные комиссии на местах, Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов и его территориальных подразделений, служб внутреннего аудита в центральных и местных исполнительных органах) в значительной степени дублируют друг друга, что приводит к неоднократной проверке государственных учреждений и организации.

Еще одна причина, по данным Агентства Республики Казахстан по делам госслужбы, — наличие в нормативных правовых актах норм, оставляющих проверяющим возможности поступать по своему усмотрению. К примеру, проверяющие уполномочены вносить изменения и дополнения в план аудита, программу и аудиторские задания в ходе проведения проверок и самостоятельно могут вносить изменения в утвержденный перечень объектов государственного аудита и продлять сроки проведения государственного аудита.

Также в агентстве считают излишним прямой контакт аудиторов с должностными лицами проверяемых объектов. Зачастую именно на этом этапе проверяющие получают взятки за положительное решение возникшей проблемы. Как вариант предлагается полный переход на электронный аудит.

Выборочный мониторинг интернет-ресурсов органов государственного аудита также выявил, что на сайтах Счетного комитета и ревизионных комиссий городов Астаны, Алма-Аты, Карагандинской и Джамбульской областей отсутствуют аудиторские отчеты, аудиторские заключения и отчеты внутреннего аудита, а у Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов и его территориальных департаментов вообще отсутствуют собственные сайты.

Примечательно, что информация по деятельности Комитета внутреннего государственного аудита, размещенная на официальном ресурсе Министерства финансов, не обновлялась с 2015 года.

Напомним, в Казахстане нередко в коррупционных правонарушениях изобличают чиновников, которые сами ответственны за борьбу с коррупцией. К примеру, в декабре 2016 года задержаны при получении взятки главные государственные аудиторы Счетного комитета Ботагоз Копобаева и Алмагуль Жангирбаева. В Карагандинской области был пойман с поличным и позже приговорен к 10 годам лишения свободы председатель выездной республиканской комиссии Министерства финансов Казахстана, руководитель ГУ «Инспекция финансового контроля по Жамбылской (Джамбульской) области» Канат Турехожаев. Аналогичные преступления были в Акмолинской, Алма-атинской, Атырауской, Мангистауской, Кзыл-Ординской областях. Во всех случаях должностные лица за определенные сумму готовы были закрыть глаза на те или иные нарушения в сфере их контроля.

Казахстан в рейтинге Transparency International «Индекс восприятия коррупции» занял в 2016 году 131-ю позицию и разделил ее с Россией и Украиной, которые также набрали 29 балов.

Справочная информация:

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета является высшим органом государственного аудита и финансового контроля, который осуществляет внешний государственный аудит и финансовый контроль. Счетный комитет подчинен и подотчетен непосредственно Президенту Республики Казахстан. Миссией Счетного комитета является укрепление финансовой дисциплины, повышение эффективности использования государственных средств, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора.

В 2016 году Счетный комитет произвел аудит 316 организаций и выявил:

финансовых нарушений на сумму 160 млрд тенге (п 29,1 млрд российских рублей);

процедурных нарушений на сумму 516,5 млрд тенге (93,9 млрд российских рублей);

неэффективное использование бюджетных средств и активов государства на сумму 381,8 млрд тенге (69,4 млрд российских рублей);

объем средств, подлежащих восстановлению (возмещению) на сумму 155,8 млрд тенге (28,3 млрд российских рублей);

восстановлено (возмещено) средств, с наступившими сроками исполнения на сумму 95,1 млрд тенге (примерно 17,3млрд российских рублей).

Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан ответственен за проведение анализа, оценки и проверки достижения объектом государственного аудита прямых и конечных результатов, предусмотренных в документах Системы государственного планирования Республики Казахстан, надежности и достоверности финансовой и управленческой информации, эффективности внутренних процессов организации деятельности государственных органов, качества оказываемых государственных услуг, сохранности активов государства.

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