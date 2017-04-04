Ростов-на-Дону, 4 апреля, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Сегодня, 4 апреля, в Ростове-на-Дону был установлен импровизированный мемориал в память о жертвах теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. Он расположен на Театральной площади у памятника «Мать и дитя», передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Rostov-gorod.ru Баннер на Театральной площади

Десятки горожан пришли сюда, что выразить сочувствие жителям северной столицы. Участники акции минутой молчания почтили тех, чьи жизни унесла трагедия на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Rostov-gorod.ru Горожане возложили цветы

«Это боль всей нашей страны. Светлая память всем тем, чья жизнь внезапно оборвалась. Горе сплотило нас. Но при всей горечи произошедшего, мы твердо уверены: нас не запугать, не сломать», — сказал сити-менеджер донской столицы Виталий Кушнарев.

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Напомним, трагедия в Петербургском метрополитене произошла накануне, 3 апреля, около 14:30. В вагоне метро сработало взрывное устройство. Около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» на первой линии было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство. Оно было обезврежено взрывотехниками.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших при взрыве достигло 14 человек, 11 из них скончались на месте, один пострадавший умер в карете скорой помощи, двое — в приемном покое Мариинской больницы. В больницах остаются 49 пострадавших.

В списке пострадавших и погибших в результате теракта оказались также жители 17 регионов России и трех стран СНГ — Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

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