Бишкек, 24 марта, 2017, 16:45 — ИА Регнум. После окончания президентского срока Алмазбек Атамбаев намерен остаться в политике, но при этом не будет претендовать ни на пост премьер-министра, ни на должность спикера республиканского парламента. Об этом президент Киргизии заявил сегодня, 24 марта, выступая на пресс-конференции в Бишкеке.

President.kg Алмазбек Атамбаев за работой

«Если ты не занимаешься политикой, она займется тобой. В стране много крепких политиков, которые мечтают занять три высших государственных поста. Я буду заниматься вопросами своей партии — СДПК (Социал-демократической партии Кыргызстана — ИА REGNUM ). Я потратил на нее много сил, хочу, чтобы она очистилась и обновилась, а для этого мне не надо занимать какую-то должность», — пояснил он.

Говоря о кандидате, которого партия власти планирует выдвинуть на предстоящих выборах президента Киргизии, Алмазбек Атамбаев сообщил, что таковых много, а потому выяснить, кто из них пользуется большей поддержкой, удастся не раньше, чем через несколько месяцев.

«Кандидаты поливают друг друга грязью, и кандидатов от СДПК поливают. Нужно все-таки выбрать кандидата незапятнанного, потому что у президентской партии особая ответственность, кого попало «Социал-демократическая партия Кыргызстана» не может выдвигать», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что проведение выборов президента Киргизии запланировано на 19 ноября 2017 года. Алмазбек Атамбаев, в соответствии с киргизским законодательством, не имеет права претендовать на должность главы государства.

Отметим, что о своем намерении принять участие в предстоящих выборах уже заявили четыре кандидата: экс-премьер-министр и лидер партии «Ак Шумкар» Темир Сариев, бывший глава МЧС и председатель партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, экс-премьер-министр и глава фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбек Бабанов, а также лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, в настоящее время арестованный по обвинению в коррупции и мошенничестве.