Москва, 27 января, 2016, 19:42 — ИА Регнум. В связи с эпидемией гриппа в России государство должно действовать в режиме ЧС, заявил 27 января корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак, комментируя заявление министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, что ситуация с гриппом в стране полностью держится под контролем.

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«Я думаю, что эта эпидемия станет главным экзаменом для нашего здравоохранения. Сложившееся положение дел на опыте каждого из нас, за редким исключением частных предприятий, недоступных большинству граждан, является крайне неудовлетворительным. Поэтому бодрое заявление министра Скворцовой, что все находятся под контролем, далеко от истинного положения дел, — заявил Слепак. — Отмечу, что такое заявление сделано на фоне критической ситуации, сложившейся в нашей северной столице, где, по заявлению местного комитета по здравоохранению, от осложнений свиного гриппа уже погибли 30 человек, где власти Петербурга обратились к жителям с просьбой запастись терпением, в связи с переполнением городских больниц и авральным режимом скорой помощи, и где гриппом заболели более 220 тысяч человек».

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По данным Роспотребнадзора, доля вирусов гриппа увеличилась на 25%, достигнув 75% в структуре респираторных вирусов в РФ на третьей неделе 2016 года (с 18 по 24 января), среди них преобладает свиной грипп. Читайте также: Эпидпорог по гриппу превышен в 47 регионах России

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Слепак особенно отметил распространение гриппа среди детей. «В ряде регионов эпидемиологический порог превышен на 60%, а ведь эта категория подлежит особому контролю. Сам собой напрашивается вопрос: как при таком высоком пороге заболеваемости осуществлялись меры профилактики и, в частности вакцинация? Судя по цифрам, можно сделать вывод, что работа в этом направлении проводилась формально и не контролировалась чиновниками, — считает член ОП РФ. — Думаю в создавшемся положении нужно создать межведомственный оперативный штаб, пригласил в него представителей гражданского общества, чтобы принимать оперативные решения по всем возникающим вопросам, оказывать адресную и эффективную помощь заболевших людям, расследовать публично каждый случай гибели людей и принимать дисциплинарные меры к недобросовестным медицинским работникам. Готов войти в состав такого органа и принять самое активное участие в его работе», — подчеркнул он.

В свою очередь, руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун 27 января сообщил, что в столице приняты все необходимые меры для снижения заболеваемости гриппом. По его словам, в столичных аптеках есть все необходимые лекарства. «Ситуация в Москве с гриппом спокойная и управляемая», — заверил он. Хрипун добавил, что из-за эпидемии гриппа в школьных классах столицы введен карантин. Полностью ни одна школа или детский сад в Москве не карантин не закрыты, уточнил чиновник.

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Согласно постановлению Роспотребнадзора по городу Москве от 25.01.2016 года № 2 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям в организациях и на объектах города Москвы», в городе продолжается сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. «Заболеваемость за 4 неделю 2016 года (с 18 по 24 января) по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 53%, показатель заболеваемости превысил расчётный эпидемический пороговый уровень на 37,8%. Превышение показателя заболеваемости произошло за счёт детского населения, среди взрослого населения показатель заболеваемости ниже эпид порога на 4%. Доля заболевших гриппом от общего числа заболевших гриппом и ОРВИ составила 0,06% (на предыдущей неделе — 0,05%). Среди больных гриппом 29% приходится на грипп А/H1N1/pdm09 (на предыдущей неделе 21%)», — сообщила пресс-служба ведомства.

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Медики призывают носить марлевые повязки и при первых симптомах ОРВИ и гриппа обращаться к врачу. Главный врач клинической больницы №64 города Москвы, депутат Мосгордумы Ольга Шарапова отметила в комментарии корреспонденту ИА REGNUM, что в столице должна проводиться обязательная профилактика свиного гриппа. «Она должна проводиться и у медицинского персонала: в обязательном порядке смена халатов… Оксолиновая мазь, «аква-марис», промывание соленой водой и аскорбиновая кислота. Элементарные вещи, которые мы сейчас вводим для сотрудников, чтобы не было эпидемии в медицинских учреждениях», — уточнила врач.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы от «Справедливой России» Михаил Сердюк направил обращение главе Минздрава Веронике Скворцовой с просьбой обратить внимание на дефицит отдельных категорий лекарств в аптеках, нехватку которых заметили граждане. Отметим, что в столице за неделю был распродан месячный запас медицинских масок

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