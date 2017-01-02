Экономика Камчатки в 2016 году: ТОР, Свободный порт, рыба

Петропавловск-Камчатский, , 10:09 — REGNUM Экономика Камчатки в 2016 году получила мощный импульс для развития на фоне не уменьшающейся рыбодобычи и развития этой основной отрасли полуострова. Мощным фактором продвижения экономики края вперед становится ТОР «Камчатка».

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В 2016 году реализация территории опережающего развития переходит в активную фазу. С каждым месяцем резидентов ТОР становится всё больше. Сегодня их уже порядка 20-ти с общим объёмом инвестиций около 9 миллиардов рублей.

«Инфраструктуры немало требуется. Очень важно, что инфраструктура, которая создается, будет использоваться и для резидентов территории опережающего развития и решать сопутствующие социальные вопросы развития территории, развития населенных пунктов, которые прилегают к фрагментам территорий опережающего развития», — говорил по этому поводу министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

В центре Петропавловска в рамках реализации ТОР «Камчатка», например, создается морской туристический кластер. Прежде всего, это новый морской вокзал. В полную силу он заработает в 2017 году. Рядом с морским вокзалом приводят в порядок причальный комплекс. Одним из первых в рамках федеральных программ будет модернизирован причал №5. После реконструкции швартоваться здесь смогут и большие круизные лайнеры. Это позволит принимать в год около 100 туристических судов, вместо нынешних двадцати.

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Летом 2016 года на столицу Камчатки распространяется режим Свободного порта. Это, прежде всего, льготный налоговый режим для резидентов. Появляются первые инвесторы. Спустя некоторое время правительство региона выступает с инициативой распространения режима Свободного порта и на Елизовском район.

Идет работа и с другими значимыми проектами. Инвесторы готовы вложить в развитие Камчатки порядка 18 миллиардов рублей. Благодаря выходу на полную мощность горно-обогатительного комбината на месторождении Аметистовое в 2016 году в крае добыто в 2 раза больше золота и в 3 с половиной раза больше серебра, чем годом ранее.

Предприятиями осваиваются новые месторождения. Сохранены тенденции роста объемов производства рыбопромышленного комплекса. Увеличивается объём инвестиций в основной капитал края по полному кругу организаций.

Одним из главных событий Дальнего Востока уже второй год подряд становится Восточный экономический форум. Камчатская делегация во главе с губернатором презентовала во Владивостоке 4 проекта, выставила комплексный макет территории опережающего развития, провела переговоры и заключила важнейшие для региона соглашения, в том числе по строительству краевой больницы с республикой Корея.

Особое внимание было уделено культурной программе форума. Экспозиция Камчатки на улице Дальнего Востока стала одной из самых многолюдных — гости и участники форума с удовольствием знакомились с потенциалом региона. В итоге стенд Камчатки признан лучшим из всех представленных.

«Душа Камчатки здесь присутствует. Настоящие, натуральные вещи, которые здесь представлены. И камни лавовые с наших вулканов, и мех наш камчатский — все это создает иллюзию, что человек посетил маленький уголок Камчатки, будучи здесь, во Владивостоке», — говорил тогда губернатор Владимир Илюхин.

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В 2016 году Камчатка удержала лидерство по объемам рыбодобычи в России уже восьмой год подряд. Только тихоокеанского лосося камчатские рыбаки выловили свыше 230 тысяч тонн — больше половины от общего объема добычи красной рыбы по Дальнему Востоку.

«Камчатка перевалит в этом году в третий раз за современную историю миллионный рубеж вылова. И мы опять в лидерах. Все это благодаря активной качественной работе рыбохозяйственного комплекса, рыбаков, слаженной работе органов власти, контролирующих структур», — заявил зампред правительства края Влаимир Галицын.

Одно из старейших предприятий края — колхоз имени Ленина — первым в современной России запустил строительство линейки суперсовременных морских судов. На калининградском заводе «Янтарь» закложили три траулера-сейнера. В 2018 году они придут на Камчатку и начнут работать на береговые мощности полуострова.