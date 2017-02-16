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Камчатка просит у Медведева право самим определять орудия лова лососей

Экономика
Местные политики активно выступают против жаберных сетей

Петропавловск-Камчатский, 16 февраля 2017, 08:40 — REGNUM  Власти Камчатки официально обратились к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой дать регионам право самостоятельно определять орудия лова для морского прибрежного промысла лосося. Как передает корреспондент ИА REGNUM, обращение было утверждено на сессии регионального парламента.

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Депутаты предлагают отдать регулирование применяемых орудий лова комиссии по регулированию добычи.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM вице-спикер парламента Роман Гранатов, речь идет о возможности вводить частичный временный запрет на использование жаберных сетей.

«Их в последние годы используют все чаще, заменяя традиционные невода. Зачастую сети выставляются на всю длину рыбопромыслового участка — это порядка 2 километров. Иногда в шахматном порядке, что порою полностью преграждает проход лососей на нерест. Бывают случаи, когда при волнении сети отрываются и свободно дрейфуют. Запутываясь, в них погибают птицы и морские животные», — сказал Гранатов.

По его словам, ограничение на использование жаберных сетей предлагается ввести только для промышленников, а кроеные народы смогут продолжать ими пользоваться.

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Камчатские парламентарии сетуют на то, что именно из-за жаберных сетей в минувшем году возникли проблемы с наполнением нерестилищ.

«Мы знаем примеры, когда во время прошедшей путины параллельно или в шахматном порядке рыбаки перекрывали сетями морское побережье на протяжении всего участка, закрыв проход для рыбы в реки», — сказал спикер регионального парламента Валерий Раенко.

На Камчатке специалисты отмечают, что использование жаберных сетей на морских участках дает неограниченные возможности браконьерам и наносит серьезный вред экологии. Из-за больших расстояний проконтролировать ситуацию на морских участках практически невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка долгие годы боролась с дрифтерным ловом. Доходило до того, что в 50-е годы регион практически полностью лишался лосося из-за дрифтерных сетей, которые всплошную перекрывали побережья. Тогда были закрыты 26 поселков, разорились десятки рыболовецких колхозов и заводов.

В 2015 году были приняты поправки в закон о рыболовстве, которые запрещают использование дрифтерных плавучих сетей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вступлении в силу данного федерального закона с 1 января 2016 года.

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