Камчатка просит Путина ослабить требования к учету вылова биоресурсов

Петропавловск-Камчатский, , 07:04 — REGNUM Президентом Владимиром Путиным даны поручения вице-премьеру Аркадию Дворковичу с тем, чтобы разобраться и, учитывая предложения Камчатского края, выработать механизм решения по смягчению жестких требований к учету вылова биаресурсов. Об этом журналистам, как передает корреспондент ИА REGNUM, рассказал губернатор Владимир Илюхин после встречи в Кремле с российским лидером.

Требования жесткого контроля за учетом вылова создают большие проблемы камчатским рыбакам, работающих «на берег» в прибрежной зоне. Сейчас Правила рыболовства предписывают капитану судна точно указывать объем вылова и видовой состав при подъеме трала на борт, с погрешностью до 5%.

Читайте также: Капитана судна на Камчатке будут судить за браконьерский вылов 52 тонн рыбы

«Оценить «на глаз» или пересчитать сырец на небольших судах, работающих на береговые заводы, просто невозможно — если судно добывает тралом треску или минтай, то в прилове попадается до полутора десятков других видов рыб», — заявил губернатор.

Если капитан не учел лишний вылов, то его компанию могут оштрафовать на несколько сотен рублей, а эти потери, по традиции, учитываются в цене на рыбу.

Ранее Владимир Илюхин уже обращался с этой проблемой в Росрыболовство, но вопрос пока не решен, а минтаевая путина на Камчатке в самом разгаре.