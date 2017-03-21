Вашингтон, 22 марта, 2017, 02:30 — ИА Регнум. Северокорейские военные в ближайшие дни могут провести новые ракетные испытания. Об этом сообщает Associated Press с ссылкой на источник в Пентагоне.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

По информации агентства, в ходе наблюдения за КНДР американскими военными было зафиксировано передвижение ракетной установки по территории страны.

Источник отметил, что США ведут постоянный контроль за деятельностью Пхеньяна, используя спутники, дроны и другие летательные аппараты.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность главы КНДР Ким Чен Ына, заявив, что северокорейский лидер «ведёт себя очень-очень плохо».

По его словам, ситуация вокруг КНДР обсуждалась представителями администрации США на специальной рабочей встрече. Также Дональд Трамп провёл встречу со своим советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, посвящённую угрозе со стороны КНДР.

Напомним, 18 марта Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило об успешном испытании нового ракетного двигателя. Лично присутствовавший на испытании Ким Чен Ын заявил в связи с этим о новом рождении ракетной промышленности КНДР.

С начала 2017 года Северная Корея провела уже целый ряд испытаний, в том числе несколько запусков баллистических ракет.

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